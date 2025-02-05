«Свёкла» или «свекла»: на какой слог правильно ставить ударение

В русском языке немало слов, в которых ударение может быть проблемным, и одно из них — слово «свёкла». Вроде бы все знают, что это — полезный корнеплод, но как правильно произнести его название? Многие из нас сталкиваются с вариантом «свекла» и не всегда уверены, на первый или второй слог нужно делать ударение. В этой статье мы как раз с этим разберемся, а также рассмотрим причины путаницы и дадим советы по запоминанию правильного варианта.