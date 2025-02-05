«Свёкла» или «свекла»: на какой слог правильно ставить ударение

В русском языке немало слов, в которых ударение может быть проблемным, и одно из них — слово «свёкла». Вроде бы все знают, что это — полезный корнеплод, но как правильно произнести его название? Многие из нас сталкиваются с вариантом «свекла» и не всегда уверены, на первый или второй слог нужно делать ударение. В этой статье мы как раз с этим разберемся, а также рассмотрим причины путаницы и дадим советы по запоминанию правильного варианта.
Происхождение слова «свёкла»
Лексема «свёкла» имеет глубокие исторические корни и связана с давними языковыми традициями. В русском языке она возникла от древнеславянского слова, которое в свою очередь пришло от греческого seukla. Интересно, что в ботанике свёклу называют латинским названием Beta vulgaris, что не имеет прямого отношения к историческим корням. Несмотря на это сам корнеплод и его название продолжали развиваться на протяжении веков.
Сначала в древнерусском языке существовали две формы: «сеукль» и «свекла». В XVI веке, с развитием письменности и культуры, слово «свёкла» стало основным. Оно использовалось даже в известных литературных памятниках, таких как «Домострой». Кроме того, в других славянских языках можно встретить схожие формы: в словацком — «свикло», в болгарском — «цвекло», а в сербском — «свекль». Интересно, что даже в XIX веке слово «свёкла» было не таким уж и привычным, и в регионах России могли использоваться различные варианты произношения.
Из-за такой сложной этимологии неудивительно, что даже грамотные люди могут говорить и «свЁкла», и «свеклА». Проблемы в правильном произношении ещё может накладывать тот факт, что буква Ё в русском языке активно использоваться начала недавно по историческим меркам, а в сегодняшнем мире её уже и вовсе пытаются «забыть».
Как правильно говорить: «свёкла» или «свекла»
Только «свёкла», — с ударением на первый слог.
Почему так? Дело в том, что в русском языке буква Ё всегда находится под ударением. Это правило работает не только для нашего слова, но и для многих других: «вёдра», «лёд», «тёплый». Буква Ё сразу указывает на ударный слог, поэтому произношение «свеклА» считается ошибкой.
Возникает путаница из-за того, что в текстах Ё часто заменяют на Е. Так слово начинает выглядеть как «свекла», и многие автоматически смещают ударение на второй слог. Но это неверно! Чтобы запомнить правильный вариант, достаточно помнить правило о букве Ё и простой пример: «Бабушка ФЁкла выращивает свЁклу».
Примеры употребления слова «свёкла»
Слово «свёкла» — это не только название популярного корнеплода, но и часть культурного наследия. Оно встречается в литературе, фольклоре и в современных речевых оборотах. Разные авторы и источники по-своему обыгрывали это слово, но всегда придерживались правильного ударения. Давайте посмотрим, как оно правильно употребляется в разных контекстах:
«СвЁкла — это настоящий кладезь витаминов, незаменимый продукт в рационе человека» (из материалов Роспотребнадзора).
«В огороде у бабушки Фёклы выросла сладкая свЁкла» (русская поговорка).
«СвЁкла распустила широкую зеленую ботву» («Толковый словарь» С. Ожегова).
«Весной огородники сажают свЁклу на грядках, рядом с морковью и капустой» (из учебника русского языка).
«Как свЁкла краснеет в земле, так сердце горит у любящего» (народная примета).
Каждое из этих предложений подчеркивает правильное произношение слова «свёкла» с ударением на первый слог.
Почему в слове «свёкла» часто неверно ставят ударение
Путаница с ударением в слове «свёкла» — частая ошибка, с которой сталкиваются как школьники, так и взрослые. Причин несколько, и каждая связана с особенностями русского языка и его письменной традиции.
Одна из главных причин — замена буквы Ё на Е в большинстве текстов.
— Когда мы видим слово «свекла» без точек над Ё, у нас возникает естественное желание сместить ударение на последний слог по аналогии с другими словами, например «метла» или «весна», — объясняет Людмила Бакланова, учитель русского языка с 40-летним стажем в МКОУ Станционно-Ребрихинская СОШ.
Кроме того, на путаницу влияет подвижное ударение в родственных словах. Например, в лексемах «свекловИчный», «свеклОвный» или «свекОльный» оно перемещается с корня на другие морфемы.
— Люди подсознательно переносят эту модель на слово «свёкла», забывая, что в нем ударение остается неизменным, на первом слоге, — добавляет наш эксперт.
Еще одна причина — устное распространение неправильного варианта.
— Часто в бытовой речи встречается вариант «свекла» с ударением на второй слог. Это связано с отсутствием визуального ориентира в виде точек над буквой Ё и невнимательным отношением к правильному произношению. Сложившаяся практика требует исправления через обучение и запоминание, — считает Людмила Бакланова.
По мнению эксперта, выход из ситуации один: всегда помнить простое правило:
— Буква Ё в русском языке всегда под ударением. Как только вы видите её в слове, будьте уверены, что именно на нее нужно ставить ударение. Это касается и «свёклы», и других слов, таких как «вёсла», «вёдра» или «сёла». Умение правильно произносить такие слова подчеркивает вашу грамотность и уважение к языку.
Другие слова, в которых часто ставят ударение неправильно
Ошибки в постановке ударения встречаются не только в слове «свёкла». Русский язык богат неочевидными словами, особенно для тех, кто редко заглядывает в словари. Чаще всего досадные неточности возникают из-за влияния разговорной речи, неправильных аналогий или путаницы, связанной с подвижным ударением. Чтобы звучать грамотно, стоит обратить внимание на следующие примеры:
«Торты» — правильно: «тОрты», а не «тортЫ». Здесь ударение неподвижно и оно не смещается при изменении падежа и числительного.
«Звонит» — правильно: «звонИт», а не «звОнит». Это стандартное правило для глаголов, связанных с ударением на окончании в 3-м лице.
«Кремень» — правильно: «кремЕнь», а не «крЕмень». Для проверки можете использовать слово «кремнЁвый» — оно является производным.
«Каталог» — правильно: «каталОг», а не «катАлог». Ударение в словах с греческим происхождением (как «диалОг» или «монолОг») традиционно падает на последний слог.
«Квартал» — правильно: «квартАл», а не «квАртал». Ударение на втором слоге соответствует нормативной литературной традиции.
Помнить правильное ударение в этих и других словах — важная часть грамотной речи. Если возникают сомнения, лучше получить уточнение в орфоэпическом словаре, чем подхватить ошибку из разговорной речи.
Список источников
1. Ожегов С. Толковый словарь русского языка.
2. Кузнецов С. Большого толковый словарь русского языка.
Эксперт: Бакланова Людмила Александровна, учитель русского языка и литературы с 40-летним стажем в МКОУ Станционно-Ребрихинская СОШ