Связанный с лесными пожарами объем выбросов СО2 вырос на 60% с начала века

«До настоящего времени данный прирост в частоте лесных пожаров оставался скрытым от взгляда наблюдателей из-за уменьшения частоты и масштабов возгораний в саваннах и степях. Мы выяснили, что пожары начали все чаще возникать именно там, где нам особенно не хотелось их видеть — на территории лесов, где они несут огромную угрозу для благополучия и жизни людей, а также уничтожают одни из крупнейших запасов углерода на Земле», — подытожил Джонс.