Связанный с лесными пожарами объем выбросов СО2 вырос на 60% с начала века

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ежегодный объем выбросов углекислого газа, связанный с лесными пожарами, вырос примерно на 60% в промежутке между 2001 и 2023 годами, это в первую очередь связано с действием глобального потепления на северные леса в Евразии и Канаде, сообщили в пресс-службе британского Университета Восточной Англии (UEA).
«Увеличение площади и интенсивности лесных пожаров в последние два десятилетия привело к резкому увеличению объема связанных с ними выбросов на глобальном уровне. Также меняется география пожаров, что в первую очередь связано с тем, как изменение климата влияет на северные леса. Это подчеркивает необходимость борьбы с глобальным потеплением», — заявил научный сотрудник UEA Мэттью Джонс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при изучении того, как изменились природно-климатические условия в так называемых «пиромах» — обособленных регионах мира, где на вероятность возникновения лесных пожаров влияют схожие природные, антропогенные и погодные факторы. В общей сложности ученые выделили 12 пиромов, четыре из которых находятся в умеренных и приполярных регионах Земли, пять — в субтропиках, а еще три — в экваториальных и тропических регионах.
После этого исследователи использовали данные с климатических спутников Terra и Aqua для оценки того, как изменился объем выбросов парниковых газов во всех пиромах в последние два десятилетия, а также изучили сдвиги в частоте природных пожаров в этих регионах. Для этого ученые проанализировали данные по индивидуальным лесным пожарам, которые были зафиксированы в 2001—2023 годах в данных регионах планеты при помощи спутников NASA.
Быстрый рост масштабов лесных пожаров.
Проведенные климатологами расчеты показали, что за это время ежегодный объем выбросов СО2 в результате лесных пожаров вырос на глобальном уровне на 60%, причем большая часть этого роста пришлась на два из четырех пиромов, расположенных в приполярных и умеренных широтах в Евразии и Северной Америке. Площадь возгораний на их территории выросла в 2,5 раза, что привело к удвоению объема выбросов СО2 и прочих парниковых газов, что в особенности касается лесов Восточной Сибири.
Подобные перемены в частоте и площади возникновения пожаров, как отмечают ученые, связаны в первую очередь с тем, что число потенциальных пожароопасных дней в году в этих регионах мира выросло на 50 — 100% за последние два десятилетия. Это связано как с ростом температур в приполярных и северных регионах Евразии и Канады, так и с таянием вечной мерзлоты, снижением уровня осадков и влажности почвы.
«До настоящего времени данный прирост в частоте лесных пожаров оставался скрытым от взгляда наблюдателей из-за уменьшения частоты и масштабов возгораний в саваннах и степях. Мы выяснили, что пожары начали все чаще возникать именно там, где нам особенно не хотелось их видеть — на территории лесов, где они несут огромную угрозу для благополучия и жизни людей, а также уничтожают одни из крупнейших запасов углерода на Земле», — подытожил Джонс.