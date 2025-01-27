Связь между лишним весом и уровнем счастья озадачила ученых

В частности, набор веса не был связан с уменьшением счастья. Как для мужчин, так и для женщин увеличение ИМТ либо коррелировало со счастьем, либо показало небольшой положительный эффект. Результаты оказались одинаковыми для всех возрастных групп и категорий ИМТ, включая людей с избыточным весом и умеренным ожирением.