РПЦ призывает запретить чипы в мозг из-за угрозы свободе воли

В интервью РИА Новости священник Духович выразил обеспокоенность по поводу разработки технологий, направленных на внедрение чипов в мозг. Он отметил, что, несмотря на заявления разработчиков о гуманной цели таких технологий, их использование может привести к «непредсказуемым и страшным последствиям». «Я думаю, что подобные технологии должны быть запрещены — это касается и того, что практикует компания Илона Маска Neuralink», — добавил он.
Духович также подчеркнул, что технологии подразумевают возможность передачи сигналов как от мозга к компьютеру, так и наоборот, что создает риск воздействия на сознание человека.
Новая технология и первые испытания
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) анонсировала старт клинических испытаний инновационного мозгового импланта от компании Forest Neurotech. Устройство, использующее ультразвук, направлено на диагностику и терапию депрессии и тревожных расстройств.
Согласно информации, опубликованной в The Guardian, клинические испытания начнутся в марте 2025 года. Проект, финансируемый на сумму 6,5 миллиона фунтов стерлингов (около 750 млн рублей), предполагает использование интерфейса мозг-компьютер, который не требует вживления электродов в мозг. Ультразвуковые волны будут фиксировать активность мозга и воздействовать на нейроны, что открывает новые горизонты в области нейротерапии.
На первом этапе испытания пройдут на 30 пациентах, перенесших операции на мозге с временным удалением части черепа. Это позволит избежать дополнительных хирургических вмешательств и сосредоточиться на оценке эффективности импланта. Разработчики утверждают, что устройство способно создавать трехмерные карты активности мозга с высокой точностью, недоступной для традиционного МРТ, и направлять ультразвуковые импульсы на определенные группы нейронов для их стимуляции.
Руководитель программы финансирования исследований в Агентстве передовых технологий Великобритании (Aria) Жак Каролан отметил значительный потенциал этой технологии. Он уверен, что новый метод может оказать помощь людям с устойчивой депрессией, эпилепсией, наркоманией и нарушениями пищевого поведения.
Тем не менее, эксперты предостерегают о возможных рисках, связанных с высокой энергией ультразвука, которая может нагревать ткани мозга. Это требует строгого контроля за интенсивностью процедур. Forest Neurotech планирует завершить первую фазу испытаний к 2028 году, после чего начнется более масштабное исследование, сосредоточенное на лечении депрессии.
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