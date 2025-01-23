РПЦ призывает запретить чипы в мозг из-за угрозы свободе воли

В интервью РИА Новости священник Духович выразил обеспокоенность по поводу разработки технологий, направленных на внедрение чипов в мозг. Он отметил, что, несмотря на заявления разработчиков о гуманной цели таких технологий, их использование может привести к «непредсказуемым и страшным последствиям». «Я думаю, что подобные технологии должны быть запрещены — это касается и того, что практикует компания Илона Маска Neuralink», — добавил он.