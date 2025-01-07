Священники из РФ провели Рождественские богослужения в 15 странах Африки

«Службы прошли в православных приходах Патриаршего экзархата Африки, Русских домах и дипломатических представительствах Эфиопии, Анголы, Мали, Кот-д’Ивуара, Бенина, Зимбабве, Сенегала, Кении, ЦАР, Экваториальной Гвинеи, Сейшельских островов, Мадагаскаре, Замбии, Конго, ДР Конго. Священнослужители провели также таинства крещения, просветительские и духовные беседы, — говорится в сообщении — На один день Русские дома в Замбии, Эфиопии, Республике Конго, ПРД в Мали, ЦАР и Экваториальной Гвинее превратились в настоящие православные храмы. У жителей была возможность посетить полноценную Рождественскую церковную службу благодаря приезду священников».
В Россотрудничестве подчеркнули, что «для верующих этих стран это очень важное событие, поскольку на данный момент в них нет постоянных православных храмов, а на службу приехали даже люди из отдаленных городов и селений».
Уточняется, что «таинство Крещения для детей и взрослых в эти праздничные дни провели на Мадагаскаре, в Кении, Бурунди, Демократической Республике Конго и Кот-д’Ивуаре». Кроме того, помощник патриаршего экзарха Африки по религиозному образованию и катехизации протоиерей Тигрий Хачатрян на приходе великомученицы Екатерины в столице Кении Найроби после богослужения провел семинар для духовенства и передал экземпляры требника на суахили.
«Экзархат сегодня присутствует в 32 странах Африки, — рассказал патриарший экзарх митрополит Зарайский Константин. — Но особенно там, где нет храмов и приходов, верующие очень ждут приезда православного священника. Поэтому мы рады подарить этим людям возможность помолиться на Рождественской службе, отпраздновать рождение Спасителя и принять участие в церковных таинствах».