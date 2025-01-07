Священники из РФ провели Рождественские богослужения в 15 странах Африки

Уточняется, что «таинство Крещения для детей и взрослых в эти праздничные дни провели на Мадагаскаре, в Кении, Бурунди, Демократической Республике Конго и Кот-д’Ивуаре». Кроме того, помощник патриаршего экзарха Африки по религиозному образованию и катехизации протоиерей Тигрий Хачатрян на приходе великомученицы Екатерины в столице Кении Найроби после богослужения провел семинар для духовенства и передал экземпляры требника на суахили.