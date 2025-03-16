Священник рассказал об истинном значении символа святого Патрика

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов рассказал РИА Новости в день святого Патрика, что у православных христиан, которые тоже почитают этого святого, сохранилось правильное понимание связанного с ним символа трилистника, при помощи которого Патрик объяснял Святую Троицу.
День покровителя Ирландии святого Патрика ежегодно отмечается в разных странах 17 марта.
В его честь освящено более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых — собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году. Святой Патрик жил в IV веке до раскола христианства на западное и восточное и поэтому почитается и православными.
«Сегодня именно православные придают правильный смысл символу святого Патрика — трилистнику. Многие воспринимают его просто как традиционно ирландский знак. Но православные христиане помнят: на примере трилистника святой Патрик учил своих современников о Святой Троице — единой в трех лицах, как три его лепестка», — сказал РИА Новости Борисов.
Священный синод Русской православной церкви 9 марта 2017 года включил святого Патрика в церковный месяцеслов — поминальный список святых. Он поминается как святитель Патрикий, просветитель Ирландии 30 марта (17 марта по старому стилю). Кроме того, святого Патрика вспоминают в день памяти святых, в земле Британской и Ирландской просиявших, установленный на третье воскресенье после праздника Святой Троицы.