Священник рассказал о главной цели Великого поста

Великий пост в 2025 году идет с 3 марта по 19 апреля — если считать вместе со Страстной неделей. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который встретят 20 апреля. В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. В этот период, как говорят священники, мирянам, если позволяет здоровье, стоит отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, всего молочного, а также — за исключением некоторых дней — рыбы и алкоголя.
Последнее воскресенье перед Великим постом — 2 марта — называется Прощеным воскресеньем или воспоминанием изгнания Адама из рая. В этот день в храмах совершают чин прощения, во время которого по традиции и духовенство, и миряне просят друг у друга прощение. Данная традиция распространилась и стала народной, люди просят прощение в течение всего этого дня. Обычно говорят: «Прости меня», а в ответ — «Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!».
«Пост — время подготовки к Пасхе. Неслучайно он начинается вечером в Прощеное воскресенье, когда мы по традиции примиряемся со всеми — по слову Господа: “и остави нам долги наши, яко мы оставляем должникам нашим”, то есть мы прощаем всех и надеемся, что Бог простит нас. Важно, что в этот день еще вспоминают изгнание Адама из рая. То есть, вступая в Великий пост, мы осознаем себя изгнанными из рая в результате нашей греховной жизни», — сказал Первозванский.
Он напомнил, что согласно христианскому вероучению, люди в лице прародителей Адама и Евы «согрешили и за грехи были изгнаны из рая, обречены на смерть (потеряли бессмертие)».
«Иисус Христос, сын Божий, своей смертью и воскресением от этого “проклятия” человечество избавил, искупил наши грехи, открыл для нас возможность покаяния, прощения грехов, вечной жизни в Царствии Божием, открыл снова для нас рай. Это и есть смысл Пасхи. Все это может быть просто знанием, условно мифологической, хотя и основной, частью нашей религии. А может и должно быть — личным переживанием: себя изгнанным из рая и спасенным Христом, причем это переживание — важнейшее для христиан. Чтобы обновить его в себе, или для кого-то — ощутить впервые — мы в том числе и проходим через Великий пост и Пасху каждый год», — пояснил священник.
Таким образом, продолжил он, во время поста важно «сверить себя, так сказать, с эталоном христианина».
«Есть много книг, брошюр про исповедь, но можно примитивно взять список из интернета, посмотреть, какие есть грехи, осознать связь между грехом и жизнью — у каждого в чем-то несовершенной, увидеть свое несоответствие — насколько далеко мы отстоим от Господа — и постараться к нему приблизиться, хотя бы в чем-то подтянуться. А конечная точка поста — встреча, переживание Страстной недели и светлого Христова Воскресенья — момент нашего спасения, примирения с Богом, который мы переживаем как событие своей жизни», — заключил собеседник агентства.