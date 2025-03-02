Священник рассказал о главной цели Великого поста

«Иисус Христос, сын Божий, своей смертью и воскресением от этого “проклятия” человечество избавил, искупил наши грехи, открыл для нас возможность покаяния, прощения грехов, вечной жизни в Царствии Божием, открыл снова для нас рай. Это и есть смысл Пасхи. Все это может быть просто знанием, условно мифологической, хотя и основной, частью нашей религии. А может и должно быть — личным переживанием: себя изгнанным из рая и спасенным Христом, причем это переживание — важнейшее для христиан. Чтобы обновить его в себе, или для кого-то — ощутить впервые — мы в том числе и проходим через Великий пост и Пасху каждый год», — пояснил священник.