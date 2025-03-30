Священник рассказал, как узнать, простил ли Бог грехи на исповеди

«Тут очень важно намерение. Некоторые люди, достаточно далекие от Церкви, говорят, что не пойдут на исповедь, потому что все равно будут грешить. В некотором смысле это честно: идти на исповедь с намерением грешить дальше смысла нет, но если есть желание этот грех не совершать, надежда его побороть, просто пока не получается, то, конечно, нужно идти на исповедь и каяться. Вместе с Богом, с помощью священника это будет значительно легче сделать», — заключил собеседник агентства.