Священник рассказал, как правильно вести себя на кладбище

По словам Рощина, смерть — это не конец, а лишь переход в иной мир, где душа продолжает существование. Место ее последнего покоя важно для верующих как символ связи с миром живых. И кладбище — это не просто место, а часть духовного мира. «Для верующего человека это еще и место, где можно подумать о скоротечности жизни, и место, где он может искренне помолиться о покойных родных», — добавил священник.