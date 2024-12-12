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Священник рассказал, как правильно вести себя на кладбище

Отношение к таким местам должно быть проникнуто уважением и заботой.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Протоиерей Дмитрий Рощин рассказал, есть ли какая-то связь между душой человека и местом его захоронения и как правильно вести себя на кладбищах. И в первую очередь священник подчеркнул, что вся жизнь связана с присутствием Божьим. Как сообщает Дзен-канал «Заповеди православия», необходимо помнить место захоронения умершего и часто вспоминать о нем.

По словам Рощина, смерть — это не конец, а лишь переход в иной мир, где душа продолжает существование. Место ее последнего покоя важно для верующих как символ связи с миром живых. И кладбище — это не просто место, а часть духовного мира. «Для верующего человека это еще и место, где можно подумать о скоротечности жизни, и место, где он может искренне помолиться о покойных родных», — добавил священник.

При этом не следует превращать кладбище в место посиделок, выпивать и закусывать на могилах. Душа покойного будет обходить стороной это место, а это нехорошо.

О могилах следует заботиться и содержать их в полном порядке. Важно также прививать детям трепетное отношение к месту захоронения родственников. Рощин считает, что ребенка полезно водить на кладбище.

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