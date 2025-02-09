Священник рассказал, как «церковные» мошенники работают в Сети

«В первую очередь нужно уточнить, действительно ли существует такой храм и священник. Для этого надо “пробить” в интернете местоположение храма, потом зайти на сайт епархии, к которой он относится, найти данные по храму и священнику. Далее -позвонить в храм, настоятелю — и уточнить, имеет ли этот баннер отношение к храму и как можно безопасно перевести средства. А если номера нет, или храм на сайте не указан, что тоже бывает, связаться с епархией. Нет ничего предосудительного в том, чтобы позвонить, или написать письмо, запрос: “Правда ли вы собираете средства, на что, ваше ли это объявление”? Направить саму ссылку на подозрительное объявление», — советует священник.