Священник рассказал, как «церковные» мошенники работают в Сети

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Данные интернет-объявлений о помощи храмам и монастырям нужно проверять через официальные церковные сайты и указанные там номера телефонов, также стоит обратить внимание на источник информации — он должен быть надежным, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков, отвечая на вопрос, как не стать жертвой мошенников, мимикрирующих под клириков РПЦ, и отличить фейковые публикации о Церкви от настоящих.
В феврале в Московской городской епархии рассказали о случае, когда одно из региональных изданий опубликовало фейк со словами фальшивого священника из несуществующего храма о том, что практика ношения нательного креста на металлической цепочке, якобы, противоречит установлениям Церкви. Также в конце января в Русской православной церкви сообщили, что обновили онлайн-список лжесвященников. Зачастую туда попадают люди, которые продолжают себя называть священниками, несмотря на то что были лишены сана. Список лжесвященников опубликован на официальном сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе «Борьба со злоупотреблениями в сети интернет».
«Очень много мошенников действует от лица разных общественных организаций — в том числе “церковных”, от лица Церкви. Доверие к Русской церкви, духовенству в обществе высокое, поэтому часто люди не затрудняют себя проверкой информации. Хотя, конечно, нужно быть бдительным и доверять только проверенным источникам. Нельзя по умолчанию считать правдой баннеры в интернете или просьбы о помощи в телеграмме, даже когда кто-то пересылает их в дружественных группах. И самому не стоит распространять непроверенную информацию», — сказал Волков.
Он заметил, что в интернете зачастую можно увидеть баннеры с призывами помочь тому или иному храму и монастырю, «причем за ними могут скрываться как мошенники, так и настоящие храмы, чаще в глубинке, которым трудно собирать пожертвования».
«В первую очередь нужно уточнить, действительно ли существует такой храм и священник. Для этого надо “пробить” в интернете местоположение храма, потом зайти на сайт епархии, к которой он относится, найти данные по храму и священнику. Далее -позвонить в храм, настоятелю — и уточнить, имеет ли этот баннер отношение к храму и как можно безопасно перевести средства. А если номера нет, или храм на сайте не указан, что тоже бывает, связаться с епархией. Нет ничего предосудительного в том, чтобы позвонить, или написать письмо, запрос: “Правда ли вы собираете средства, на что, ваше ли это объявление”? Направить саму ссылку на подозрительное объявление», — советует священник.
В Московской городской епархии, рассказывает он, существует открытый электронный справочник храмов, там указано все штатное духовенство епархии.
«Что касается выявления фейковых новостей, то тут кроме проверки названия храма и имени священника можно обратить внимание на подачу информации, форму: сделано ли это профессионально, или топорно, по кальке. Хотя с развитием искусственного интеллекта увидеть разницу все сложнее. Но самое главное — надо смотреть первоисточник. Это не сложно сделать, почти всегда есть название, или ссылка, можно перейти и проверить, есть ли там эта информация и как она подана в оригинале. Источник всегда должен быть авторитетным, надежным. Если тут есть сомнения — это первый сигнал, чтобы насторожиться», — заключил собеседник агентства.