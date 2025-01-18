Священник призвал не забывать о посте перед праздником Крещения

В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Считается, что совершенный Предтечей обряд был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в Церкви сейчас. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому встречать праздник верующие начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях.
В Церкви также существует традиция освящать в этот день водоемы. Как отмечал ранее в беседе с РИА Новости Первозванский, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а «сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь». Кроме того, есть в этот день есть и народная традиция крещенских «купаний» — то есть троекратного погружения в иордань — вырубленную в виде креста прорубь.
«Стоит отличать церковное богослужение от народных традиций, а именно только прийти и окунуться в купели. Так, 17 января — заканчиваются святки (святые дни — празднование Рождества Христова, когда нет поста). Крещенский сочельник — 18 января — это уже подготовка к празднику Крещения, день строгого поста. Полагается не есть и не пить по крайней мере до освящения воды, которое в храмах первый раз совершают утром — днем 18 января. Далее — есть можно, но верующие продолжают пост: нельзя мясо, рыбу, молочную продукцию и яйца», — сказал отец Первозванский.
Он напомнил, что богослужения 18 и 19 января — «красивые и важные, похожи на службы Рождества Христова и Великой Субботы». «Утром в сочельник совершается литургия, потом великая вечерня, потом совершают освящение воды. Вечером в храмах — всенощное бдение, после которого опять поют “с нами Бог” — как на Рождество. В сам праздник — 19 января утром — литургия и тоже освящение воды», — заключил собеседник агентства.
Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого «баптисмос», что означает «погружение в воду», то есть омовение или очищение) еще называют «крещением покаяния». «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное», — говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его «исполнить всякую правду», то есть поступить как должно и совершать это крещение. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!» — пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника — Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух.