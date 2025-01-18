Священник призвал не забывать о посте перед праздником Крещения

Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого «баптисмос», что означает «погружение в воду», то есть омовение или очищение) еще называют «крещением покаяния». «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное», — говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его «исполнить всякую правду», то есть поступить как должно и совершать это крещение. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!» — пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника — Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух.