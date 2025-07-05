Священник объяснил, чьи молитвы Господь не принимает

Православный священник Иван Снегирёв предупредил верующих о том, что их молитвы могут остаться без ответа свыше. Он пояснил, что люди, не способные простить обиды и хранящие зло в душе, не должны рассчитывать на Божье милосердие в своих просьбах, так как скрытый гнев расценивается как грех. Об этом представитель православной церкви рассказал в беседе с ИА «Кулик».