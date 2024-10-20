Священник напомнил о бесовской сущности Хэллоуина

Хэллоуин, или Канун дня всех святых, по традиции отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. В настоящее время он уже претерпел массу изменений под влиянием западной поп-культуры, однако в древние дни кельтского язычества это был праздник, означавший конец сбора урожая, наступление зимы и назывался иначе — Самайн.