СВР: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Киевский режим подрывает ситуации в Венгрии через спецслужбы и украинскую диаспору. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, поступившем в распоряжение ТАСС.
«При этом режим Владимира Зеленского выполняет самую грязную работу, в том числе дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры», — указано в сообщении.
Киевский режим активно включился в кампанию по «демонтажу» правительства Венгрии по приказу Брюсселя, добавили в СВР.
«В кампанию по “демонтажу” правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился Киев, “обиженный” на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции», — указано в тексте.
Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявили в СВР РФ. ЕК всерьез изучает сценарии смены «режима в Будапеште», основным кандидатом видится лояльный Петер Мадьяр.