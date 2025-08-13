Популярные темы
СВР: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии

В кампанию по «демонтажу» правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился киевский режим, заявили в СВР.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Киевский режим подрывает ситуации в Венгрии через спецслужбы и украинскую диаспору. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, поступившем в распоряжение ТАСС.

«При этом режим Владимира Зеленского выполняет самую грязную работу, в том числе дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры», — указано в сообщении.

Киевский режим активно включился в кампанию по «демонтажу» правительства Венгрии по приказу Брюсселя, добавили в СВР.

«В кампанию по “демонтажу” правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился Киев, “обиженный” на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции», — указано в тексте.

Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявили в СВР РФ. ЕК всерьез изучает сценарии смены «режима в Будапеште», основным кандидатом видится лояльный Петер Мадьяр.