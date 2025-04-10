Прогноз экспертов: ЕС приходится возвращать активы России, Киргизия штрафует по 20 тыс. рублей за никаб

20 000 сомов за ношение никабов
Госкомитет по нацбезопасности Киргизии обсудил с населением запрет на ношение никабов — одеяний, закрывающих все женское тело, за исключением глаз. Тем, кто не торопится следовать закону, власти напомнили о штрафе в размере 20 тысяч сомов (19 800 рублей по российскому курсу).
Без внимания не осталась и мужская часть населения — с ней обсудили уход за бородой. Это связано с тем, что неаккуратно уложенные бороды не позволяют правоохранителям идентифицировать личность их обладателей.
В российском обществе дискуссия о запрете никабов активизировалась после теракта в «Крокус сити холле» и нападения боевиков в Дагестане. Сейчас в республике действует временный запрет на ношение никабов. Одеяние также под запретом в школах Тульской и Владимирской областей.
Стармер и Макрон разработали план по захвату Одессы
В начале апреля в Киеве прошла встреча начальников украинского, французского и британского генштабов. Несмотря на их заявления о создании многонациональной миротворческой миссии на Украине, по сути, все сводится к франко-британской интервенции в черноморские порты, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Встреча стала продолжением обсуждений, начатых 27 марта. Тогда «коалиция желающих» обговорила гарантии безопасности для Киева, среди которых фигурировало размещение миротворческого контингента. С его помощью сторонники продолжения войны хотят втянуть Вашингтон в конфликт.
Как считает сенатор Алексей Пушков, контингенту необходимы данные разведок НАТО, где ведущую роль играет Вашингтон, а это усложнит для США отрицание их участия в операции. Чем больше стран будет вовлечено в операцию, тем труднее будет Белому дому открещиваться от нее. Очередная встреча «коалиции желающих» пройдет 10 апреля.
«“Троянский конь” Стармера — Макрона рискует сорвать все планы Трампа. Россия же права, когда усматривает в отправке войск “коалиции желающих” на Украину замаскированное вовлечение НАТО в военный конфликт», — отметил Пушков.
Москва продолжает настаивать: присутствие военных НАТО на Украине в любом виде и количестве — угроза для России.
Евросоюзу международный закон не писан
До конца недели Еврокомиссия перечислит 2,1 миллиарда евро, полученных в качестве прибыли от замороженных российских активов. Деньги направят на военные нужды Киева. Еще 1 миллиард евро перечислили 9 апреля. Всю последующую прибыль от наших активов ЕС планирует задействовать для погашения кредита, выданного Украине. Москва неоднократно называла подобные действия Запада воровством.
Россия в ответ заблокировала западные активы в нашей стране, в основном речь идет о частных средствах. При этом украинский оппозиционный журналист Дмитрий Василец подчеркивал, что у европейских компаний заблокированных в РФ активов куда больше, чем у российских организаций на Западе.
В начале апреля казначейство Бельгии разрешило Euroclear разморозить часть российских активов. С помощью них компенсируют ущерб зарубежным инвесторам, пострадавшим от российских контрсанкций. Фактически подобное решение доказывает, что в ЕС подготовлены специальные комиссии на случай снятия антироссийских санкций при деэскалации конфликта.
«Учитывая тот факт, что в России у европейских компаний гораздо больше заморожено активов, нежели в ЕС заморожено российских, при продолжении подобной практики произойдет полная разморозка активов России и российских компаний в ЕС. Ограбить РФ не получилось, “гопникам” в лице ЕС приходится возвращать деньги», — заявил Василец.
Ход Европы в торговой войне
В среду ЕС утвердил пошлину на американский импорт. Она составит 25% и распространится на товар на сумму до 21 миллиарда евро. Bloomberg пишет, что тарифы коснутся соевых бобов, мотоциклов, алмазов, с/х продукции.
В Еврокомиссии сразу обозначили, что готовы в любое время приостановить действие пошлин, если Вашингтон согласится на «справедливые переговоры». Если этого не будет, то они вступят в силу поэтапно: часть — 15 апреля, затем еще часть — 1 мая, некоторые положения отложены до декабря.
Примечательно, что в списке должен был быть американский бурбон, но под давлением одной из европейских столиц его убрали. Дело в том, что не так давно американский лидер угрожал ввести 200%-ные тарифы на европейский алкоголь, если Брюссель позарится на американские напитки.
Вряд ли ход Брюсселя напугает Белый дом. Основной удар по Вашингтону наносит Пекин, который ввел 84%-ные тарифы на американский импорт. Трамп в долгу не остался и поднял пошлины до 125%. Другие страны заняли прагматичную позицию и добиваются переговоров.
«ЕС в ответ на американские пошлины введет ограниченные пошлины на американские товары на общую сумму 22 млрд евро. Разумеется, это вряд ли заставит отступить Трампа, который намеревается и далее усиливать торговую войну, попутно собирая уступки от тех стран, которые прогнутся», — считает эксперт и автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин.
Гуцул одержала первую победу в схватке с молдавским судом
В среду суд в Кишиневе заменил главе Гагаузии Евгении Гуцул меру пресечения на домашний арест. Возвращение на территорию автономии можно назвать первой победой Евгении.
«Причина этого суда связана с грядущими парламентскими выборами в Молдавии. Гуцул, естественно, там преследуется за ее пророссийскую позицию», — уточняет политолог, главред проекта «Балканист» Олег Бондаренко.
Формально же политик обвиняется в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» и при управлении избирательным фондом на выборах главы Гагаузии в 2023 году.
При этом, как пояснил эксперт, домашний арест башкан будет отбывать в Гагаузии, где у Кишинева не так много полномочий для ее контроля. Поэтому в ближайшее время судебное дело, скорее всего, будет просто висеть над Гуцул как дамоклов меч.
Стоит оговориться, что окном в мир для Евгении остается аэропорт в Кишиневе, где башкан продолжит находиться в зоне риска. Напомним, в прошлый раз Евгению задержали именно в аэропорту в зоне вылета.
«Это победа Гуцул. Ее отпустили под домашний арест — в рамках Гагаузии она свободна», — добавил Бондаренко.
Сразу после задержания глава Гагаузии обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вмешаться в процесс и содействовать ее освобождению.