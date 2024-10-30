Свод правил. Психолог назвала 5 установок, которые сделают жизнь лучше

Все эти варианты ведут к внутреннему и внешнему конфликту. Настоящей продуктивной установкой является «Людям можно, и мне можно». Она основывается на осознании, что другие люди имеют право жить так, как им нравится, и вы тоже. Здесь нет места зависти, осуждению или самоограничению. Любое самоограничение вредит человеку: оно создает барьеры на пути к успеху и удовольствию, не даёт проявить себя в полной мере. Ведь, по сути, почему надо жить по другим правилам, когда окружающие позволяют себе быть счастливыми?