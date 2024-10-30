Свод правил. Психолог назвала 5 установок, которые сделают жизнь лучше

Психологические установки — не просто мысли, кружащиеся в голове. Это целый свод правил, который незаметно управляет нашими решениями и поступками. Их влияние настолько мощное, что они направляют нас по жизни — иногда в нужном направлении, а иногда к преградам и разочарованиям.
Изменить установки — дело не из легких. Это как попытка перестроить дом, в котором ты уже живешь: стены трещат, привычные структуры рушатся, но зато появляется шанс построить нечто более прочное и уютное. И вот от этого «ремонта» зависит наше будущее. О том, какие установки нужно повторять себе, как мантру, aif.ru рассказала психолог Таня Василькова.
1. Людям можно и мне можно!
Одна из ключевых установок для счастливой жизни — осознание, что мы все имеем право на равные возможности, желания и права. Можно выделить четыре модели восприятия возможностей своих и окружающих:
«Мне нельзя, и людям нельзя» — жизнь в постоянном ограничении. Такие люди подавляют свои желания и при этом стремятся контролировать других.
«Мне можно, а людям нельзя» — проявление эгоизма. Человек позволяет себе всё, но с негодованием смотрит на свободу окружающих.
Все эти варианты ведут к внутреннему и внешнему конфликту. Настоящей продуктивной установкой является «Людям можно, и мне можно». Она основывается на осознании, что другие люди имеют право жить так, как им нравится, и вы тоже. Здесь нет места зависти, осуждению или самоограничению. Любое самоограничение вредит человеку: оно создает барьеры на пути к успеху и удовольствию, не даёт проявить себя в полной мере. Ведь, по сути, почему надо жить по другим правилам, когда окружающие позволяют себе быть счастливыми?
2. Позволить людям быть
Еще одна установка, которая способна радикально изменить жизнь к лучшему — умение позволять людям быть такими, какие они есть. Часто мы ждем от других соответствия нашим ожиданиям, но это только ведет к разочарованиям и конфликтам. Люди не обязаны оправдывать наши представления о мире, ведь у каждого своя судьба, история, воспитание и жизненный опыт.
Принятие того, что человек действует, исходя из своих взглядов и убеждений, делает жизнь проще. Мы не можем полностью понять друг друга — и это нормально. Ожидания создают иллюзию, что другие должны действовать по нашим правилам, но каждый видит мир через призму своего личного опыта.
Когда мы перестаем ждать, что люди будут вести себя так, как кажется правильным нам, и начинаете принимать их такими, какими они являются, приходит внутренний покой. Твои отношения с окружающими становятся более гармоничными. Ведь, по сути, мы все совершаем ошибки, растем и учимся. Позволить людям быть собой — значит освободить себя от лишних страданий и обрести свободу в общении.
3. То, что с нами случается, — лучшее. И случается оно наилучшим образом
Эта установка учит видеть смысл в каждом событии и доверять жизни. Многие привыкли воспринимать неудачи как нечто негативное, но что, если посмотреть на это иначе? Представьте, что все, что происходит с вами, даже самые трудные моменты, несет в себе скрытый потенциал для роста и развития. Каждый шаг — возможность стать лучше, сильнее, мудрее.
Жизнь устроена таким образом, что иногда нам не видно всей картины сразу. Каждое событие, даже кажущееся неудачей — часть более масштабного плана. Если что-то не складывается, значит, так и должно быть. Возможно, судьба просто уводит вас от неудачного решения или готовит к чему-то большему.
Вместо того чтобы сожалеть о том, что могло бы быть, стоит принять мысль, что всё происходит наилучшим образом для нас, даже если мы этого не видим прямо сейчас. Такая установка освобождает от лишнего стресса и дает внутреннее спокойствие — появляется доверие жизни, человек может принимать любые события как шаги на пути к лучшему.
4. Нет правильного пути, есть твой
Многие из нас с детства привыкли стремиться к какому-то «правильному» пути. Нам внушают, что есть определенные стандарты успеха и счастья, и если следовать им, то все будет хорошо. Но жизнь показывает, что нет универсальной формулы. То, что работает для одного, может оказаться совершенно бесполезным для другого.
Каждый человек уникален и его путь — тоже. Когда приходит понимание этого, перестаешь гоняться за чужими ожиданиями или следовать общепринятым правилам, которые могут не соответствовать вашим внутренним ценностям. Вы начинаете жить свою жизнь, а не ту, которую «должны» прожить.
Понять и принять, что нет единственного правильного пути, а есть личный путь — ключ к настоящей свободе. Только вы знаете, что лучше для вас, и только вы можете определить, что сделает вас счастливым. Такой подход освобождает от давления общества и позволяет быть честным с собой.
5. Я ценен таким, какой я есть
Принятие себя — одна из самых мощных установок, которая помогает строить счастливую и полноценную жизнь. Но чтобы действительно поверить в свою ценность, важно понять, что наши корни играют огромную роль. Часто человек сомневается в себе, потому что имеет сложные отношения с образом родителей — в детстве мы впитываем их критику, замечания и это закладывает внутренние сомнения.
Чтобы по-настоящему утвердиться в этой мысли, нужно найти положительные черты в своих родителях — и в отце, и в матери. Даже если они были неидеальными, у них наверняка есть качества, которыми стоит гордиться. Ведь наши родители — это часть нас. Признание их достоинств помогает увидеть в себе эти же черты и почувствовать внутреннюю опору. Осознав сильные стороны своих родителей, мы начинаем легче принимать себя. Это не означает идеализировать их, но важно увидеть в них ту силу, доброту или мудрость, которая заложена и в вас.