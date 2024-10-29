Свободу попугаям: орнитологи поймали двух сбежавших синегорлых ара

Пара попугаев, сбежавших из Лондонского зоопарка во время практики свободного полета, была поймана шесть дней спустя примерно в 100 км от места преступления.
Представители зоопарка сообщили 21 октября в соцсетях, что два синегорлых попугая ара, сестры Лили и Марго, не вернулись в свой вольер после обычной тренировки по свободному полету.
В воскресенье, 27 октября, пользователи сообщили, что видели попугаев, похожих на Лили и Марго, на деревьях на заднем дворе в Кембриджшире (Великобритания), в графстве, которое находится примерно в 96 км от зоопарка.
Благодаря бдительности горожан сотрудники зоопарка выследили Лили и Марго, что успели переместиться на поле в близлежащем Брэмптоне (Великобритания).
Когда Лили и Марго заметили наших орнитологов, они слетели с дерева, на котором отдыхали, прямо на руки нашим работникам.
В настоящее время попугаи находятся в добром здравии на 30-дневном карантине. После этого птицы вернутся в вольер к своим родителям — двум ара по кличкам Попай (Popeye) и Олли.
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