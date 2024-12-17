Свободный час. Чем занимаются курьеры, когда не развозят заказы

Курьеры сегодня заняли свою особую и очень важную нишу в жизни российского общества. Обычно про них принято думать, что они всегда на заказе. Но ведь бывают ситуации, когда они не разъезжают по городу, а имеют перерыв между заказами. Ozon провел исследование, чем живут эти бойцы невидимого фронта. Оказалось, что в большей части случаев это отцы, которые увлекаются фитнесом, а не танцами, а также предпочтут поиграть в компьютер, чем ходить на прогулки.