Свободный час. Чем занимаются курьеры, когда не развозят заказы

Курьеры сегодня заняли свою особую и очень важную нишу в жизни российского общества. Обычно про них принято думать, что они всегда на заказе. Но ведь бывают ситуации, когда они не разъезжают по городу, а имеют перерыв между заказами. Ozon провел исследование, чем живут эти бойцы невидимого фронта. Оказалось, что в большей части случаев это отцы, которые увлекаются фитнесом, а не танцами, а также предпочтут поиграть в компьютер, чем ходить на прогулки.
Маркетплейс сотрудничает с 16 000 доставщиков, развозящих заказы на автомобиле. И в преддверии их профессионального праздника курьеров опросили, чем же они занимаются в свободное время.
В числе курьеров преобладают мужчины с детьми — у трети из них один, у 22% — двое, а каждый десятый многодетный. Большая часть курьеров имеет только одну эту работу. У семи из десяти есть время на хобби, причем 50% из них наслаждаются любимым увлечением не только на выходных.
Хобби у всех разные. Например, у каждого пятого курьера стремление побыть в одиночестве, каждый седьмой предпочитает провести время в компании, чем потратить его на что-то еще.
У современных курьеров немало разнообразных увлечений. 41% опрошенных любит смотреть фильмы, 39% предпочитают гулять на природе, 35% ходят в гости. Но больше всего курьеры предпочитают общаться с родными — таким мнением поделились 52% опрошенных. Читать, как оказалось, мужчины, занятые доставкой, любят меньше, чем смотреть кино. А вот поиграть в компьютер не отказываются 23−24% человек.
Более редкими занятиями в курьерской среде стали посещение ночных клубов, фотография и садоводство.
Многим из них больше нравится процесс, чем результат. Что касается хобби, опрошенные называли несколько причин того, что у них есть своя отдушина. Так, у 39% от люимого занятия повышается настроение, 29% просто интересно делать что-то, помимо работы, 26% находят в любимом увлечении успокоение, для такого же количества человек это возможность побыть с близкими.
Есть среди доставщиков и спортсмены. 50% тренируются, чаще встречаются приверженцы фитнеса, а вот командные виды спорта пользуются разной популярностью — футбол любят 7%, а хоккей — меньше 2%.