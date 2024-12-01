Свобода через отказ: что такое «аскеза» и когда уместно это слово

Решив испытать свою силу воли или попробовав воздержаться от некоторой еды, человек смело может говорить окружающим, что взял «аскезу». В современном мире, когда все большую популярность набирает тренд на экологичность и минимализм во всех сферах жизни, проверить себя на прочность или получить новый опыт, попробовав аскетичный образ жизни, может каждый.