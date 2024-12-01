Свобода через отказ: что такое «аскеза» и когда уместно это слово

Что такое «аскеза»
Иногда современные веяние оказываются чем-то «хорошо забытым старым». Похожая ситуации сложилась и с таким явлением как «аскеза». Подобная практика, которая становится своеобразным упражнением и способом познать себя, была популярна еще в Древней Греции.
Основная суть «аскезы» состоит в достижении определенного уровня «освобождения» от рутинных будней через отказ от части благ. Люди могут делать выбор в пользу такого формата, пускай и временного, по разным причинам, в том числе для улучшения здоровья, самодисциплины или проверки себя на прочность.
Когда это слово уместно
Решив испытать свою силу воли или попробовав воздержаться от некоторой еды, человек смело может говорить окружающим, что взял «аскезу». В современном мире, когда все большую популярность набирает тренд на экологичность и минимализм во всех сферах жизни, проверить себя на прочность или получить новый опыт, попробовав аскетичный образ жизни, может каждый.
Но иногда об «аскезе» говорят не только избавляясь от вредных привычек, но и зарекаясь говорить на определенные темы или соглашаться на те или иные авантюры.