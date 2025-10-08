Свинья оказалась «уткой»: что нужно знать о новых запретах для курьеров

Если в коробке, то можно
Духовное управление мусульман сообщило 7 октября о том, что двумя неделями ранее Совет улемов (ученых) ДУМ рассмотрел на заседании вопрос допустимости работы в сфере курьерской доставки и логистики и принял решение, состоящее из четырех пунктов.
- Перевозка очевидно дозволенных грузов разрешена.
- Перевозка однозначно запретного запрещена.
- Если в грузе содержится и дозволенное, и запретное, но преобладает дозволенное, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни.
- Если неизвестно, к какой категории относится груз (например, доставка осуществляется в закрытых коробках, и у курьера нет сведений о содержимом), перевозка разрешена.
В обосновании уточняется, что к очевидно запретному относятся, «например, алкогольные напитки, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, свинина, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом». Есть исключение — перевозка возможна, «когда она осуществляется с целью утилизации».
Также поясняется, что к первой категории относятся, в частности, продукты питания и «мясо животных, забитых дозволенным способом». В четвертом пункте уточняется, что «нарушение возникает только при наличии осознанного намерения перевезти запрещенный предмет. При отсутствии такого умысла со стороны курьера нет и соучастия в нарушении, а значит, перевозка допустима».
«Шеф, все пропало!»
Все, что касается динамично развивающегося рынка доставки, живо волнует аудиторию и неизменно становится поводом для обсуждения в социальных сетях и на медийных площадках. Не стал исключением и этот случай. Авторы «интригующих» текстов поспешили провести экспресс-анализ рынка и спрогнозировали неминуемый дальнейший рост зарплат курьеров и, соответственно, увеличение стоимости доставки для потребителей. Некоторые сообщили о «рисках усиления социальной разобщенности».
В итоге на тему фетвы (богословского решения) высказался даже глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, «это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции». В частности, указал он, закрепленный в главном законе принцип светского государства предполагает, что религиозные организации не вправе брать на себя функции органов публичной власти.
Между тем внимательное прочтение заключения ДУМ практически не оставляет сомнений в том, что правила доставки никак не изменятся, поскольку курьеры, как правило, принимают грузы в уже собранном виде и не знают об их содержимом, а сборкой занимаются отдельные люди (при этом о сборщиках в документе ДУМ речь не идет). Изучение чатов, в которых общаются курьеры, также показало, что эта тема не обсуждается внутри сообщества — в отличие от недавней новости о введенном в Санкт-Петербурге запрете на работу в доставке мигрантов.
Как репостится истина в непоследней инстанции
Декан факультета журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии Владимир Силкин так объясняет произошедшее: «Кто-то придумал интересный заголовок. Его увидели коллеги, а дальше начались репосты. К первоисточнику журналисты не обращаются, а ссылаются друг на друга».
Еще один аспект, объясняющий намеренные и случайные ошибки в публикациях, заключается, по словам эксперта, в том, что журналисты позволяют себе публиковать недостоверную информацию, будучи уверенными в том, что читатель, скорее всего, не пойдет ее перепроверять. «Старшее поколение привыкло безоговорочно верить газетам и радио. Была даже такая фраза “Москва передала”. Это была истина в последней инстанции. А младшее поколение просто не хочет утруждать себя проверками и сомнениями», — заявил ТАСС Владимир Силкин.
В четырех курьерских службах, работающих в столице, не ответили на запрос ТАСС о том, как изменится их работа в связи с новыми правилами, опубликованными ДУМ. Только в компании «Вкусвилл», имеющей собственную доставку, ТАСС сообщили: «Мы не получали подобных уведомлений и не можем комментировать, поскольку не являемся экспертами в данном вопросе».
Евлалия Самедова