Свинья оказалась «уткой»: что нужно знать о новых запретах для курьеров

Между тем внимательное прочтение заключения ДУМ практически не оставляет сомнений в том, что правила доставки никак не изменятся, поскольку курьеры, как правило, принимают грузы в уже собранном виде и не знают об их содержимом, а сборкой занимаются отдельные люди (при этом о сборщиках в документе ДУМ речь не идет). Изучение чатов, в которых общаются курьеры, также показало, что эта тема не обсуждается внутри сообщества — в отличие от недавней новости о введенном в Санкт-Петербурге запрете на работу в доставке мигрантов.