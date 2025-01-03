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Свинья не съест? Роспотребнадзор: грипп за сутки доводит до пневмонии

В выходные не стоит терять бдительность. Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости наиболее опасными штаммами гриппа. Вирус может привести к пневмонии за 24 часа.

Источник: Российская газета

Роспотребнадзор начал фиксировать рост доли вирусов гриппа в числе возбудителей сезонных инфекций. При этом доминирует грипп А (H1N1), или «свиной грипп».

​Можно слечь за сутки

«Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям», — предупредили в ведомстве.

Осложнения могут развиться в течение 24 часов от начала заболевания, в 65% случаев это пневмония, которая может приводить к смертельным исходам.

А вот заболеваемость ковидом стала несколько ниже, хотя эта инфекция тоже циркулирует на территории РФ.

​Что поможет не заболеть?

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, как защитить себя от заболевания любой ОРВИ. Нужно чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест, а если мыло и вода недоступны, пользоваться антисептиками (это спреи, гели, салфетки).

Также важно обрабатывать антисептиками гаджеты, которые постоянно находятся в руках, тщательно протирать телефон там, где он соприкасается с лицом. В помещении стоит чаще открывать окна для проветривания, протирать поверхности бытовыми моющими средствами.

В рационе нужно обратить внимание на продукты, содержащие белок (молочные продукты, сыр, рыба, говядина), витамины и минеральные вещества (цитрусовые, киви, болгарский перец). Отлично подойдет салат из моркови со сметаной, изюмом и курагой. Полезно больше двигаться и гулять на свежем воздухе.

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Павел Бережанский также советует чаще пить воду — она помогает в профилактике инфекций, так как механически смывает вирусы и бактерии со слизистых, а также поддерживает их в увлажненном состоянии.

Пересыхание слизистых оболочек наших дыхательных органов снижает их способность противостоять вредным микроорганизмам.

При возникновении симптомов заболевания — кашля, температуры, головной боли, слабости — лучше обратиться к врачу. Если это окажется грипп, то переносить его на ногах, поздно обращаться за медицинской помощью опасно, это может привести к развитию осложнений.