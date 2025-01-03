Свинья не съест? Роспотребнадзор: грипп за сутки доводит до пневмонии

Роспотребнадзор начал фиксировать рост доли вирусов гриппа в числе возбудителей сезонных инфекций. При этом доминирует грипп А (H1N1), или «свиной грипп».
Можно слечь за сутки
«Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям», — предупредили в ведомстве.
А вот заболеваемость ковидом стала несколько ниже, хотя эта инфекция тоже циркулирует на территории РФ.
Что поможет не заболеть?
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, как защитить себя от заболевания любой ОРВИ. Нужно чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест, а если мыло и вода недоступны, пользоваться антисептиками (это спреи, гели, салфетки).
Также важно обрабатывать антисептиками гаджеты, которые постоянно находятся в руках, тщательно протирать телефон там, где он соприкасается с лицом. В помещении стоит чаще открывать окна для проветривания, протирать поверхности бытовыми моющими средствами.
В рационе нужно обратить внимание на продукты, содержащие белок (молочные продукты, сыр, рыба, говядина), витамины и минеральные вещества (цитрусовые, киви, болгарский перец). Отлично подойдет салат из моркови со сметаной, изюмом и курагой. Полезно больше двигаться и гулять на свежем воздухе.
Врач-педиатр, доктор медицинских наук Павел Бережанский также советует чаще пить воду — она помогает в профилактике инфекций, так как механически смывает вирусы и бактерии со слизистых, а также поддерживает их в увлажненном состоянии.
При возникновении симптомов заболевания — кашля, температуры, головной боли, слабости — лучше обратиться к врачу. Если это окажется грипп, то переносить его на ногах, поздно обращаться за медицинской помощью опасно, это может привести к развитию осложнений.