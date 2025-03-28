Свидетельство распятия Христа нашли у древнеримского историка. Подробнее

В манускрипте, созданном через 91 год после распятия Иисуса Христа, нашли непосредственное свидетельство этого события. Речь идет об «Анналах» древнеримского историка Тацита, пишет Daily Mail. В издании уточнили, что о существовании манускрипта знали и ранее, но на днях подробности появились в Сети, что и привлекло к ним внимание общественности.
Тацит жил приблизительно в 56−120 годах н. э., он опирался на официальные записи, заседания сената и рассказы очевидцев. Историк упоминает христиан, когда рассказывает о пожаре в Риме, произошедшем при Нероне. Скандально известный император правил через 21−24 года после распятия Христа, при нем же было организовано первое гонение христиан в Древнем Риме. Нерон использовал трагические события, чтобы осуществить свой план против распространения христианской веры. В катастрофе он обвинил класс, «называемый христианами». В следующем предложении говорится: «Христос, от имени которого произошло такое название, подвергся крайнему наказанию при правлении Тиберия от рук одного из наших прокураторов, Понтия Пилата».
Великий пожар в Риме начался 19 июля 64 года н. э., вероятно, в лавках возле главного цирка — Circus Maximus. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и плотной застройки. Пламя не могли потушить в течение шести дней и семи ночей, оно уничтожило или повредило десять из 14 районов Вечного города.
Ранее сообщалось, что ученые Австрийской академии наук нашли утерянный алтарь на месте, где, по преданию, был похоронен и воскрес Иисус Христос. Находка была сделана в храме Гроба Господня за массивной каменной плитой, сплошь покрытой граффити. Средневековый камень длиной 2,4 м и шириной 1,5 м, украшенный ленточными орнаментами, предположительно, является алтарем, освященным в 1149 году.