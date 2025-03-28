Свидетельство распятия Христа нашли у древнеримского историка. Подробнее

Тацит жил приблизительно в 56−120 годах н. э., он опирался на официальные записи, заседания сената и рассказы очевидцев. Историк упоминает христиан, когда рассказывает о пожаре в Риме, произошедшем при Нероне. Скандально известный император правил через 21−24 года после распятия Христа, при нем же было организовано первое гонение христиан в Древнем Риме. Нерон использовал трагические события, чтобы осуществить свой план против распространения христианской веры. В катастрофе он обвинил класс, «называемый христианами». В следующем предложении говорится: «Христос, от имени которого произошло такое название, подвергся крайнему наказанию при правлении Тиберия от рук одного из наших прокураторов, Понтия Пилата».