Свидетельства распятия Христа обнаружили в 2000-летнем манускрипте

Почему британская популярная, но не всегда авторитетная газета вдруг решила рассказать своим читателям о том, что давно известно историкам и исследователям христианства? Возможно, публикация связана с приближением Пасхи, и цель ее напомнить читателям о документальных свидетельствах о событиях, произошедших два тысячелетия назад.