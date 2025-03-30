Свидетельства распятия Христа обнаружили в 2000-летнем манускрипте

В 15-й книге «Анналов» римский историк Тацит подробно описывает Великое римское пожарище и обвинения, выдвинутые против христиан, среди которых упоминается и Иисус. В одном из фрагментов говорится, что «Христос подвергся крайней мере наказания во времена правления Тиберия по распоряжению нашего прокуратора, Понтия Пилата». Этот отрывок является важным подтверждением распятия Иисуса, что совпадает с библейским рассказом, пишет Lenta.ru со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.
Газетчики рассказывают своим читателям, что Тацит описывает жестокие преследования христиан, начавшиеся при правлении императора Нерона, рассказывает о жестоких пытках и казнях, в том числе о распятиях на кресте.
«Анналы», написанные римским историком Тацитом около 91 г. н. э., начинаются со смерти императора Августа в 14 г. н. э. и заканчиваются самоубийством Нерона 54 года спустя. Фото: Biblioteca Medicea Laurenziana.
Почему британская популярная, но не всегда авторитетная газета вдруг решила рассказать своим читателям о том, что давно известно историкам и исследователям христианства? Возможно, публикация связана с приближением Пасхи, и цель ее напомнить читателям о документальных свидетельствах о событиях, произошедших два тысячелетия назад.
Британский таблоид также напоминает читателям, что доказательства реальной жизни и смерти Иисуса Христа встречались и в работах другого историка той эпохи — Иосифа Флавия. Свидетельства историков, не исповедовавших христианство, добавляют важные детали, которые усиливают связь событий с библейскими текстами и апокрифами, описывающими последние дни земной жизни Иисуса Христа.