Светлый разум. Ученые: видеоигры улучшают когнитивные функции мозга

Исследователи пришли к выводу, что люди, которые часто играют в видеоигры — 5 или более часов в неделю для одного типа игр, показывают когнитивные результаты в среднем выражении, как те люди, которые на 13,7 лет их моложе. Те же, кто играет менее 5 часов в неделю во все виды игр, показали результаты когнитивных тестов, как люди, которые моложе их на 5,2 года.