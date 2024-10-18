Светлый разум. Ученые: видеоигры улучшают когнитивные функции мозга

Новое масштабное исследование продемонстрировало изумительные результаты. Ученые пришли к выводу, что видеоигры, которые обычно порицаются, могут помогать в сохранении когнитивных способностей человека. Физические упражнения способствуют укреплению психического здоровья. Наоборот это не работает, но в комплексе показывает двойной эффект.
Это лишь часть исследования Brain and Body, совместной работы Western University и Science and Industry Museum для Манчестерского научного фестиваля.
Специалисты изучали данные 2000 человек со всего мира. Испытуемые заполняли опросник на тему своего образа жизни, а после играли в определенные онлайн-игры, цель которых была измерить различные аспекты познавательных способностей, такие как память, внимание, рассуждение и вербальные способности.
Было показано, что примерно у 1000 участников видеоигры вызвали положительный эффект на когнитивные способности, но при этом никак не сказались на психическом здоровье. При этом, если человек занимался физкультурой не менее 150 минут в неделю, его психическое здоровье улучшалось, однако физактивность не влияла на когнитивные способности.
Исследователи пришли к выводу, что люди, которые часто играют в видеоигры — 5 или более часов в неделю для одного типа игр, показывают когнитивные результаты в среднем выражении, как те люди, которые на 13,7 лет их моложе. Те же, кто играет менее 5 часов в неделю во все виды игр, показали результаты когнитивных тестов, как люди, которые моложе их на 5,2 года.
Если рассматривать психическое здоровье, то люди, которые занимались физкультурой 150 минут и больше в неделю, на 12% чаще отмечали у себя отсутствие симптомов депрессии и на 9% чаще — об отсутствии признаков тревожности.