Светлана Разина рассказала, почему отказалась встретиться с Пугачевой

«В шоу-бизнесе я выглядела ненормально, мне там сделали замечание, — признается Светлана. — Был у нас какой-то концерт в “Крыльях Советов”, где выступал “Наутилус Помпилиус” и мы с Гулькиной (Наталья Гулькина — участница группы “Мираж” — прим. ред.). Меня подозвал, по-моему, директор Аллегровой. Тогда Ирина Аллегрова не была еще самостоятельной, она пела в “Электроклубе” (советская электро-поп-группа (1985−1993) — прим. ред.). Так вот, он сказал: “Посмотри, как ты выглядишь! Что это за волосы?! Что это за ногти?! Что это за вид?! Давай я сделаю из тебя звезду”. Прямо схватил меня и не отпускал… Наверное, я упустила какой-то свой большой шанс. Он держал меня за руку и говорил: “Поехали со мной. Поехали к Пугачевой! Я тебя представлю, я тебя познакомлю… “Я ему ответила: “Слушайте, если я так безобразно выгляжу, зачем вы меня держите за руку?” — “Ты не понимаешь! Я просто вижу, что из тебя можно сделать”. Еле вырвалась из этих клещей и убежала”.