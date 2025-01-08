Свет в тоннеле: как освещение влияет на пещерные экосистемы

Однако эти растения не могут поддерживать рост. Несмотря на то, что пещера ежедневно принимает до 250 посетителей, свет от налобных фонарей туристов слишком короткий и нерегулярный, чтобы поддерживать жизнь растений. Без постоянного освещения растения в пещере обычно живут несколько недель в полной темноте.