Свет в тоннеле: как освещение влияет на пещерные экосистемы

Менее чем в полутора километрах от входа в пещеру Актун-Туничиль-Мукналь (АТМ) в Белизе, куда редко проникает солнечный свет, крошечные зеленые побеги цепляются за известняковые стены. Эти выносливые растения лишь ненадолго освещаются светом налобных фонарей туристов.
Большая часть подземной флоры процветает у входов в пещеры, куда проникает дневной свет, но растения в самой пещере растут в полной темноте. Как такое возможно и как на них влияет освещение, рассказали в National Geographic.
Как растения растут в темноте?
Экскурсоводы предполагают, что свою роль могут играть налобные фонари, имитирующие эффект искусственного освещения в демонстрационных пещерах. Эти фонари часто способствуют распространению лампенфлоры — сообществ мхов, водорослей и микробов, которые осуществляют фотосинтез при искусственном освещении.
Однако в пещере АТМ они, видимо, растут естественным образом. Ученые считают, что семена попадают в пещеру с водой или животными, а у любого семени растения достаточно энергии, чтобы прорасти на поверхности и немного подрасти.
По словам исследователей, в зависимости от вида, некоторым растениям требуется, чтобы семена проходили через пищеварительную систему животных, таких как еноты или кольцехвостые кошки. Гуано летучих мышей также действует как эффективное удобрение, а семена часто откладываются под местами обитания летучих мышей.
Однако эти растения не могут поддерживать рост. Несмотря на то, что пещера ежедневно принимает до 250 посетителей, свет от налобных фонарей туристов слишком короткий и нерегулярный, чтобы поддерживать жизнь растений. Без постоянного освещения растения в пещере обычно живут несколько недель в полной темноте.
Однако в пещерах с постоянным искусственным освещением ситуация иная. Мерцающие лампы создают идеальные условия для лампенфлоры — явления, которое не только меняет экосистемы пещер, но и создает новые проблемы для сохранения природы.
Как выставочные пещеры стимулируют рост лампенфлоры
В выставочных пещерах, от пещер Стиффе в Италии до пещер Леман в Большом Бассейне, постоянные источники света излучают достаточно энергии, чтобы туристы могли все рассмотреть, а растения — питаться.
Эти хорошо питающиеся лампенфлоры меняют внешний вид пещер — пушистые зелёные пятна напоминают заросли мха, — при этом они также разрушают поверхности сталактитов и привносят энергию в те пещеры, в которых ее уровень слишком низок. В конечном итоге их рост нарушает равновесие фауны в подземных экосистемах.
Растения — не единственная угроза для пещер, созданная человеком. Дело в том, что туристы, заходя в подземелье, сбрасывают с кожи микропластик, который влияет на экосистему.
Туристы также повышают уровень углекислого газа в пещерах, что препятствует образованию известняка. Так, например, пещеры Ласко во Франции и Альтамира в Испании закрыли для посетителей после того, как повышение уровня углекислого газа повредило бесценные наскальные рисунки.
Такие культурные риски становятся еще более многогранными в такой показательной пещере, как ATM, которая хранит историю майя в Белизе наряду с такими древними достопримечательностями, как Караколь и «Хрустальная дева» — кальцинированный скелет, мерцающий в свете налобных фонарей.
Лес майя — один из самых биоразнообразных тропических лесов в мире — находится под такой же угрозой исчезновения, как и культура майя.
В это же время с этого года количество участников экскурсий в пещеру АТМ ограничили шестью людьми вместо восьми, чтобы снизить воздействие человека на артефакты.
Решения для борьбы с ростом лампенфлоры
За пределами Белиза ученые-исследователи пытаются решить проблему лампенфлоры. Некоторые безуспешно экспериментировали с разными цветами ламп и светодиодами, в то время как другие использовали гербициды для удаления этих растений. Однако от них сложно избавиться, а последний способ может нанести вред местной фауне.
Лучшее решение — избегать искусственного освещения. Если есть туристическая тропа, по которой люди просто ходят и не стоят на месте слишком долго, вероятно, лампенфлора не будет расти, или, по крайней мере, ее и вовсе не будет видно.
Ранее ученые нашли в Антарктиде экосистему на основе пластикового мусора.