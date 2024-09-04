Свет против пятен. Врач рассказала, кому показано фотоомоложение

Фототерапия — это процедура воздействия на кожу высокоинтенсивным импульсным светом. Лучи с особыми свойствами проникают в глубину тканей, улучшают цвет и состояние лица, убирают пигментацию и другие дефекты. О противопоказаниях этого метода аif.ru рассказала дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии, кандидат медицинских наук Лейла Роз.
Фототерапия применяется в сфере красоты достаточно давно. Главное показание для процедуры — хронологическое старение кожи и признаки фотостарения, которые связаны с воздействием ультрафиолетовых лучей (морщины, дряблость кожи, снижение эластичности, сосудистые дефекты и темные пятна). Фототерапия применяется для любых участков тела.
В косметологии используются различные спектры света — ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный. Каждый тип излучения оказывает специфическое влияние на кожу.
Лечебные сеансы способствуют клеточному обновлению, улучшают общий тон и сияние.
Как работает фототерапия?
Известно, что световые волны различной длины влияют на физиологические процессы в эпидермисе и дерме. В результате активизируется восстановление тканей, увеличивается производство коллагена и эластина, повышается упругость кожи.
Свет избирательно воздействует на хромофоры — меланин и гемоглобин. Под влиянием активного импульса происходят аккумуляция энергии, коагуляция, сворачивание пигмента и распад его на более мелкие фрагменты.
Тот же механизм лежит в основе обновления коллагена: при нагреве тканей разрушаются старые деформированные волокна, запускается процесс обновления.
Кроме того, фототерапия улучшает питание, снабжение кислородом, метаболизм и детоксикацию тканей.
Лучи света также оказывают бактерицидное и противовирусное действие, устраняют воспаления, ускоряют заживление повреждений.
Правильный подбор длины волны, интенсивности и экспозиции позволяет добиться выраженных терапевтических эффектов для кожи.
Кому назначается фототерапия?
Необходимость процедуры и длительность курса определяет косметолог.
Показаниями к фототерапии являются:
- Признаки хроностарения кожи лица, шеи, области декольте. При необходимости можно работать также с руками, особенно с кистями и предплечьями.
- Легкая форма угревой сыпи (акне) в период ремиссии, а также последствия акне.
- Застойные пятна. В этом случае процедура ускоряет и осветляет дефекты.
- Сосудистые изменения на коже, включая телеангиэктазии — видимое расширение капилляров.
- Определенные формы розацеа. Фототерапия эффективно уменьшает покраснение и возвращает участкам кожи нормальный тон.
- Пигментные образования на лице — различные меланозы, лентиго.
- Проявления фотостарения.
- Реабилитация после абляционных повреждающих процедур, которые выполняются для сокращения глубины морщин, устранения постакне, уменьшения видимости рубцов.
Как подготовиться к фотоомоложению?
Отмените прием лекарств, повышающих чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей (фотосенсибилизирующих средств) за 2−3 дня до сеанса.
Избегайте воздействия солнечных лучей на кожу, особенно в день процедуры. Не рекомендуется загорать две недели до сеанса.
Уточните наличие противопоказаний и проконсультируйтесь с врачом, если они у вас есть.
Кому противопоказана фототерапия?
- беременным и кормящим женщинам;
- пациентам с эпилепсией;
- при коллагенозе — заболевании соединительной ткани (как при наследственном, так и при приобретенном);
- при наличии патологических рубцов, особенно келоидных.
- при наличии хронических недугов в стадии обострения, которые приводят к снижению регенераторных свойств кожи: сахарного диабета, онкологии в активной стадии;
- при свежих ранах и травмах.
Как проходит процедура фотоомоложения?
Аппарат для фототерапии работает при помощи высокоинтенсивного импульсного света и лазерного излучения инфракрасного и красного диапазона. Благодаря такому сочетанию происходит комплексное воздействие на все слои кожи. При поглощении света сосуды нагреваются и передают тепло окружающим тканям. За счет этого активируется синтез коллагена, отвечающего за упругость кожи. Кроме того, разрушаются частицы пигментов в пигментированных участках.
Дозировка и время воздействия строго контролируются косметологом. Обычно процедура длится от 10−15 минут до получаса, в зависимости от типа и состояния кожи.
После сеанса на обработанные участки наносят успокаивающие средства.
Также рекомендуется избегать прямого солнечного света в течение 2 недель. Если процедура делается в солнечное время года, обязательно нанесение крема с SPF (не менее 30).
После процедуры возможно временное покраснение или шелушение тканей, которые быстро проходят.