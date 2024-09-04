Свет против пятен. Врач рассказала, кому показано фотоомоложение

Аппарат для фототерапии работает при помощи высокоинтенсивного импульсного света и лазерного излучения инфракрасного и красного диапазона. Благодаря такому сочетанию происходит комплексное воздействие на все слои кожи. При поглощении света сосуды нагреваются и передают тепло окружающим тканям. За счет этого активируется синтез коллагена, отвечающего за упругость кожи. Кроме того, разрушаются частицы пигментов в пигментированных участках.