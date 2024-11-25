Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свет от гаджетов способен навредить развитию организма

Синий свет от экранов смартфонов и планшетов вызывает ускоренный рост и старение костей, а также раннее половое созревание.

Источник: Freepik

Эти данные представили на конференции Европейского общества детской эндокринологии. Хотя эксперименты проводились на крысах, ученые предполагают, что аналогичные процессы возможны и у детей, учитывая их постоянное взаимодействие с экранами.

В исследовании, организованном в Университете Гази, были задействованы 36 молодых особей крыс, разделенных на три группы. Первая находилась в стандартных условиях освещения, вторая подвергалась шести часам синего света, третья — двенадцати. Крысы, получившие больше излучения, демонстрировали ускоренный рост костей и более раннее половое созревание. Это стало первым доказательством прямого влияния синего света на скорость роста и развитие организма.

Одним из ключевых результатов стало преждевременное созревание эпифизарных пластинок — зон хрящевой ткани, отвечающих за удлинение костей. У детей такие зоны обычно прекращают рост в возрасте 14−16 лет у девочек и 16−18 лет у мальчиков. Однако под воздействием синего света этот процесс может ускориться, что завершит развитие костей раньше срока, а это может привести к меньшему росту во взрослом возрасте.

Турецкие исследователи намерены продолжить изучать воздействия синего света на здоровье костей в долгосрочной перспективе. Это поможет разработать рекомендации для безопасного использования экранов детьми, чтобы снизить риски для их развития и здоровья.