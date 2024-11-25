Свет от гаджетов способен навредить развитию организма

Одним из ключевых результатов стало преждевременное созревание эпифизарных пластинок — зон хрящевой ткани, отвечающих за удлинение костей. У детей такие зоны обычно прекращают рост в возрасте 14−16 лет у девочек и 16−18 лет у мальчиков. Однако под воздействием синего света этот процесс может ускориться, что завершит развитие костей раньше срока, а это может привести к меньшему росту во взрослом возрасте.