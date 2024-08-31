Свет, камера, вокзал. Рижский вновь открывается после реконструкции

«Важно отметить, что вокзал выполнен в “русском стиле”. Получается такой сказочный теремок. Архитектора Бржозовского тогда много упрекали за такое решение. Мол, не стоило делать из вокзала такие хоромы. Мы видим с вами его фасад, и кажется, что там музей, но никак не вокзал. К слову, у него много общего с постройками тех лет, с ГУМом, например», — пояснил aif.ru историк Москвы и писатель Александр Васькин.