Свет, камера, вокзал. Рижский вновь открывается после реконструкции

Время открытия
«1 сентября Рижский вокзал откроется для пассажиров. Станут доступны все вокзальные помещения, включая билетные кассы дальнего следования, медпункт и санитарные комнаты. Кроме того, на вокзал начнут прибывать и отправляться пригородные поезда — 7 пар в будние дни, 8 — по выходным», — говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
Уточняется, что на вокзал будут прибывать поезда дальнего следования. Отправление со станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево и в обратном направлении.
Специалисты возвели на вокзале две дополнительные платформы, их длинна составляет 270 метров. Для комфорта пассажиров на всей их протяженности установлен навес. Также на платформах размещены энергосберегающие осветители, лавочки, урны и указатели.
Знаковое место и кино
«Важно отметить, что вокзал выполнен в “русском стиле”. Получается такой сказочный теремок. Архитектора Бржозовского тогда много упрекали за такое решение. Мол, не стоило делать из вокзала такие хоромы. Мы видим с вами его фасад, и кажется, что там музей, но никак не вокзал. К слову, у него много общего с постройками тех лет, с ГУМом, например», — пояснил aif.ru историк Москвы и писатель Александр Васькин.
Он напомнил, что Рижский вокзал не один раз становился участником фильмов. Именно там режиссёр Эльдар Рязанов снимал киноленту «Вокзал для двоих».
Александр Васькин отмечает, что в столице всего девять вокзалов. Знаменитый режиссёр из них всех выбрал Рижский, и не прогадал.
«Когда едешь по проспекту Мира, Рижский вокзал не может не броситься в глаза. Хотя многие вокзалы вдалеке от Садового кольца и центральных магистралей, например, как Курский вокзал. А вот Рижский — как на ладони. Очень радостно, что его открывают», — считает историк Москвы.
Васькин рассказывает, что в былые годы Рижский вокзал активно использовался для поездок в страны Прибалтики. Тогда очень много людей путешествовали на запад. Так эта практика перешла и в советскую эпоху. События после распада СССР негативно повлияли на востребованность Рижского вокзала.
Появились новые границы, и людям стало проще и быстрее воспользоваться авиатранспортом, чтобы добраться до Прибалтики. Железнодорожное сообщение между этими странами стало дольше и труднее из-за перехода границ.
Строительство Рижского вокзала началось в 1897 году под руководством архитектора Станислава Бржозовского. Работы были завершены в 1901 году, в ту пору активными темпами строилась Московско-Виндавская железнодорожная линия.