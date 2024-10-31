Сверкает как новенькая: как очистить сковороду от нагара

Налейте в сковороду Кока-колу, доведите до кипения и варите на медленном огне не менее двух часов, а лучше — до полного отставания нагара с поверхности. Этим же способом можно очищать сковороду и снаружи, однако учитывайте, что ради этого придется потратить несколько литров газировки.