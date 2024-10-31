Сверкает как новенькая: как очистить сковороду от нагара

Чистка нагара со сковороды — дело небыстрое, но оно дает отличные результаты. Главное — уметь подбирать чистящие средства для каждого типа покрытий.
Рассказываем, чем можно отчистить нагар со сковороды и какие средства пригодятся.
Перед использованием чистящих средств обязательно закройте все участки кожи, на которые они могут попасть. Наденьте перчатки на руки, чтобы не повредить кожу. Если этого не сделать, может появиться раздражение и даже химические ожоги.
Пищевая сода
Если необходимо почистить сковороду только внутри, налейте в нее воду до краев и засыпьте 100−150 граммов пищевой соды. Доведите до кипения и оставьте на 20−30 минут.
Если вам надо сделать комплексную чистку, следует поместить сковороду в таз и залить горячей водой с содой (100 граммов соды на литр воды). После этого вымойте посуду обычным средством для мытья посуды, используя губку или щетку.
Также с водой и содой можно сделать скраб и обработать им участки с нагаром.
Для каких материалов способ не подойдет: не рекомендуется чистить содой сковородки с антипригарным и алюминиевым покрытием.
Хозяйственное мыло
На крупной терке натрите большой кусок хозяйственного мыла и растворите его в двух литрах воды.
Можно кипятить состав как в сковороде, так и в тазу, куда потом поместите посуду. Рекомендуется замочить ее в растворе на 10−20 минут, после чего помыть кухонную утварь обычным средством для мытья посуды.
Средство подходит для всех типов сковородок.
Лимонная кислота
В 250 миллилитрах воды растворите 15 граммов лимонной кислоты прямо в сковороде. Затем доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 20−30 минут. После этого ополосните утварь в теплой воде и дополнительно обработайте сильные загрязнения мочалкой, на которую насыпана пищевая сода.
Подходит для посуды из нержавеющей стали.
Меламиновая губка
Она особенно хорошо знакома людям, у которых есть дети. Губка помогает очистить следы фломастеров с, например, стола или стен.
Также меламиновая губка хороша и в чистке нагара. Смочите ее чистой водой, отожмите и приступайте к очистке нагара.
Подходит для всех типов покрытия.
Кока-кола
Это не самый дешевый способ, но очень действенный.
Налейте в сковороду Кока-колу, доведите до кипения и варите на медленном огне не менее двух часов, а лучше — до полного отставания нагара с поверхности. Этим же способом можно очищать сковороду и снаружи, однако учитывайте, что ради этого придется потратить несколько литров газировки.
Канцелярский клей, хозяйственное мыло и пищевая сода
Понадобится объемный таз или широкое ведро, большой кусок хозяйственного мыла, 100 миллилитров канцелярского (силикатного) клея и 100 граммов пищевой соды.
Наполните большую емкость водой, доведите ее до кипения и выключите, а тем временем натрите на крупной терке хозяйственное мыло. Всыпьте мыльную стружку в воду, добавьте клей и пищевую соду, после чего опустите в получившийся состав грязную сковороду.
Все это следует варить на медленном огне от одного до четырех часов (в зависимости от толщины нагара).
Способ подходит для очистки стальных, алюминиевых и чугунных сковородок.
Профилактика появления нагара
- Каждый раз после готовки сразу мойте посуду, чтобы не дать присохнуть жиру после.
- Если жира много, предварительно замочите сковороду, а после приступайте к чистке;
- Модели с антипригарным покрытием мойте только мягкими моющими средствами и губками/щетками, а потом тщательно протирайте салфеткой.
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