Сверхредкое надгробие обнаружено в Троице-Сергиевой лавре

В центре плиты между двумя дугами нанесена шестистрочная надпись: «положен инок Филофей лета 7000 [1492] августа 20». Как предполагают ученые, ее выполнил человек, знакомый с книжным письмом, но не имеющий навыка резьбы на камне. Это было связано с тем, что плиты уже покупались с нанесенным на них орнаментом. А эпитафию наносили в монастыре, в нужный момент — этим, как правило, занимался один из грамотных насельников. Поэтому первые надписи на надгробиях обычно не отличались строгостью шрифта.