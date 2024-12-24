Сверхредкое надгробие обнаружено в Троице-Сергиевой лавре

Как уточнили в Институте археологии РАН, плита входит в число немногих древнейших подписных надгробий. Их массовое распространение в регионах Московской Руси началось в конце XV века. Это было связано с новой поминальной практикой — вклада в монастырь за вечное поминовение. Впервые она появилась в Иосифо-Волоколамском монастыре. Для вкладчиков это давало надежду на смягчение посмертной участи как их самих, так и усопших родственников. В монастыри же поступали крупные денежные суммы, драгоценная утварь и одежда, иконы, хлеб, скот, а также земельные наделы.
Узор плиты инока Филофея, которую нашла Подмосковная экспедиция Института археологии РАН, состоит из двух полос мелких треугольников, обращенных вершинами друг к другу. В верхней части плиты нанесены характерные «облачка»-дуги из мелких треугольников, отсекающих верхние углы плиты. В нижней части плиты вырезана розетка: от нее отходят две полукруглые боковые тяги. Такое декоративное оформление типично для белокаменных надгробий московского типа конца XV — первой половины XVI века.
В центре плиты между двумя дугами нанесена шестистрочная надпись: «положен инок Филофей лета 7000 [1492] августа 20». Как предполагают ученые, ее выполнил человек, знакомый с книжным письмом, но не имеющий навыка резьбы на камне. Это было связано с тем, что плиты уже покупались с нанесенным на них орнаментом. А эпитафию наносили в монастыре, в нужный момент — этим, как правило, занимался один из грамотных насельников. Поэтому первые надписи на надгробиях обычно не отличались строгостью шрифта.
Ученые отмечают, что Троице-Сергиева обитель была одним из старейших центров формирования культуры подписного надгробия. А потому каждая находка такого артефакта — настоящее сокровище, ценное не только для ученых, но и для истории монастыря. За 70-летнюю историю изучения некрополя обители археологи обнаружили три надгробия с эпитафиями иноков Мисаила Плещеева (умер между 1467—1474 годами), Вассиана (дьяка Василия Беды, скончался в 1480 году), Юрия Романова сына Алексеева (скончался в 1493/94 годах). Надгробие инока Филофея стало четвертым, оно входит в этот хронологический ряд.
Некрополь Троице-Сергиева монастыря возник при жизни основателя обители, преподобного Сергия. Первые белокаменные надгробия с эпитафиями появились позже — в последней четверти XV века. Они установлены над могилами насельников и богатых вкладчиков, которые приняли здесь постриг. У каждого такого памятника дважды в год — в день ангела и в день смерти — совершалось поминальное богослужение.