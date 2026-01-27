Свекровь, поликлиника и миллионы: За что задержали экс-замглавы Кубани Минькову

Здание принадлежало Татьяне Мочаловой — свекрови Миньковой. В 2018 году, когда Минькова уже занимала высокий пост, её родственница заключила государственный контракт на сдачу этого помещения в аренду городской больнице. По предварительным оценкам, за четыре года по этому договору из бюджета было выплачено более 20 миллионов рублей. Следствие проверяет, насколько эти траты были обоснованны, и какую роль в заключении контракта могла сыграть сама Минькова.
Кроме того, силовики изучают возможную причастность экс-чиновницы к другим сомнительным социальным проектам в регионе, которые она курировала. Среди них — строительство социального объекта для инвалидов в Приморско-Ахтарском районе на заведомо неподходящей территории, из-за чего смета выросла до 2 миллиардов рублей, а также возведение школы в Горячем Ключе за 1,2 миллиарда рублей. В новом школьном здании неоднократно происходили протечки, пожары и сбои в системе отопления.
Напомним, бывшая вице-губернатор Анна Минькова была задержана 27 января. Правоохранительные органы подозревают её в мошенничестве в сфере здравоохранения. Задержание провели прямо по месту её новой работы. Всего несколько месяцев назад, в октябре 2025 года, Минькова покинула пост, на котором почти десять лет курировала социальный блок региона, включая медицину. После отставки она возглавила медиагруппу «Кубань-24».