Свекровь, поликлиника и миллионы: За что задержали экс-замглавы Кубани Минькову

Здание принадлежало Татьяне Мочаловой — свекрови Миньковой. В 2018 году, когда Минькова уже занимала высокий пост, её родственница заключила государственный контракт на сдачу этого помещения в аренду городской больнице. По предварительным оценкам, за четыре года по этому договору из бюджета было выплачено более 20 миллионов рублей. Следствие проверяет, насколько эти траты были обоснованны, и какую роль в заключении контракта могла сыграть сама Минькова.