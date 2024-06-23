Свекла повышает или понижает давление?

Свекла — богатый витаминами и антиоксидантами овощ. В свекле есть витамины группы В, минералы, в частности, марганец. Еще в овоще много фолиевой кислоты.
Как свекла влияет на артериальное давление?
Свекла снижает давление и укрепляет работу сосудов, а также улучшает работу печени, плюс обладает дренажным свойством и выводит из организма лишнюю воду.
При этом интересно, что полезные свойства при термической обработке свекла не теряет. Но она может препятствовать полному усвоению кальция, а значит вареная свекла людям с предрасположенностью к остеопорозу не рекомендуется к употреблению.
В чистом виде его пить вредно, только разбавленным.
«Противопоказаниями к употреблению свеклы являются заболевания желудочно-кишечного тракта в острых стадиях, гипотония и сахарный диабет», — рассказала РИА Новости нутрициолог Надежда Цапкина.
А еще употребление свеклы в сыром виде поможет людям старше 60 лет улучшить работу кишечника, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Это связано с высоким содержанием растительной клетчатки, которая стимулирует работу кишечника.
Источник: https://ria.ru/ https://www.m24.ru/