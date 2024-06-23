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Свекла повышает или понижает давление?

Этот суперфуд является мощным антиоксидантом, а также средством защиты печени и сосудов.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Свекла — богатый витаминами и антиоксидантами овощ. В свекле есть витамины группы В, минералы, в частности, марганец. Еще в овоще много фолиевой кислоты.

Как свекла влияет на артериальное давление?

Свекла снижает давление и укрепляет работу сосудов, а также улучшает работу печени, плюс обладает дренажным свойством и выводит из организма лишнюю воду.

При этом интересно, что полезные свойства при термической обработке свекла не теряет. Но она может препятствовать полному усвоению кальция, а значит вареная свекла людям с предрасположенностью к остеопорозу не рекомендуется к употреблению.

Также полезен свекольный сок, однако его нужно хорошо развести водой, в соотношении 1:4. Еще лучше будет, если перед употреблением вы настоите свекольный сок пару часов.

В чистом виде его пить вредно, только разбавленным.

«Противопоказаниями к употреблению свеклы являются заболевания желудочно-кишечного тракта в острых стадиях, гипотония и сахарный диабет», — рассказала РИА Новости нутрициолог Надежда Цапкина.

А еще употребление свеклы в сыром виде поможет людям старше 60 лет улучшить работу кишечника, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Это связано с высоким содержанием растительной клетчатки, которая стимулирует работу кишечника.