Свадебное платье из «Секса в большом городе» нашли в благотворительном магазине

Сообщается, что женщина по имени Эшли Кано делала покупки в благотворительном магазине, когда обнаружила платье от Веры Вонг, которое было на героине Сары Джессики Паркер в первом фильме «Секс в большом городе». Кано рассказала, что оно стоило всего $18,99 (~ 1600 рублей).