Свадебное платье из «Секса в большом городе» нашли в благотворительном магазине

Поклонница популярного ситкома от HBO была шокирована, когда обнаружила в благотворительном магазине Goodwill в Чикаго (Иллинойс, США) свадебное платье Кэрри Брэдшоу, — пишет New York Post.
Сообщается, что женщина по имени Эшли Кано делала покупки в благотворительном магазине, когда обнаружила платье от Веры Вонг, которое было на героине Сары Джессики Паркер в первом фильме «Секс в большом городе». Кано рассказала, что оно стоило всего $18,99 (~ 1600 рублей).
Напомним, что в фильме Брэдшоу надела дизайнерское платье для фотосессии в журнале Vogue.
После того, как Кано поделилась своей находкой в соцсетях, ей написала сотня людей, желающих выкупить свадебное платье. Многие говорили, что женщине несказанно повезло, ведь оно стоит не меньше $4 тыс (~ 353 тыс рублей).
Решайте сами — культовое платье или одна ягодка. Ранее рассказывали, что в Лос-Анджелесе стали поштучно продавать клубнику за 19 долларов.