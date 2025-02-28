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Свадебное платье из «Секса в большом городе» нашли в благотворительном магазине

Платье от Веры Вонг, аналогичное тому, что надевала героиня Сары Джессики Паркер в культовом ситкоме, продавали всего за 19 долларов.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: New Line Cinema / HBO

Поклонница популярного ситкома от HBO была шокирована, когда обнаружила в благотворительном магазине Goodwill в Чикаго (Иллинойс, США) свадебное платье Кэрри Брэдшоу, — пишет New York Post.

Сообщается, что женщина по имени Эшли Кано делала покупки в благотворительном магазине, когда обнаружила платье от Веры Вонг, которое было на героине Сары Джессики Паркер в первом фильме «Секс в большом городе». Кано рассказала, что оно стоило всего $18,99 (~ 1600 рублей).

Напомним, что в фильме Брэдшоу надела дизайнерское платье для фотосессии в журнале Vogue.

После того, как Кано поделилась своей находкой в соцсетях, ей написала сотня людей, желающих выкупить свадебное платье. Многие говорили, что женщине несказанно повезло, ведь оно стоит не меньше $4 тыс (~ 353 тыс рублей).

Решайте сами — культовое платье или одна ягодка. Ранее рассказывали, что в Лос-Анджелесе стали поштучно продавать клубнику за 19 долларов.