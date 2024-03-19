Сувениры из путешествий оказались важнее фотографий

Интересным оказалось и то, что такой сувенир может быть связан с чем-то плохим в жизни. Например, одна девушка рассказала, что один презент привезла из своего худшего отпуска в Испании, в который она не хотела ехать. Магнитик из этой страны погружает в прошлое и напоминает, насколько ужасными были события в тот период жизни, но в то же время позволяет подумать о том, как все изменилось в лучшую сторону.