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Сувениры из путешествий оказались важнее фотографий

Они приносят больше воспоминаний.

Магниты на холодильнике являются многофункциональными. Так, они не только напоминают о каком-то событии или путешествии, но и помогают закрепить на поверхности список покупок или какое-то послание.

Несмотря на то, что магниты на холодильниках висят у большинства людей, в мире все еще мало исследований на тему того, как к ним относится человек. Поэтому ученые из Ливерпульского университета решили восполнить этот пробел и выяснить, как британцы относятся к таким сувенирам. Об этом пишет The Guardian.

Специалисты опросили 19 жителей Великобритании, у которых на холодильнике находится не менее 20 магнитов, привезенных из разных стран или городов. Оказалось, что они могут вызвать приятные эмоции и сохранить воспоминания. А некоторые респонденты утверждали, что сувениры гораздо важнее, чем фотографии.

Некоторые участники опроса сообщили, что мысль о том, что они забыли купить магнит, вызывала беспокойство и стресс. Так, одна женщина сообщила, что ей однажды даже пришлось покупать сувенир в онлайн-магазине места отпуска, когда она уже находилась дома.

Респонденты также отмечали, что магниты из каких-то мест генерировали воспоминания о родственниках или друзьях.

Интересным оказалось и то, что такой сувенир может быть связан с чем-то плохим в жизни. Например, одна девушка рассказала, что один презент привезла из своего худшего отпуска в Испании, в который она не хотела ехать. Магнитик из этой страны погружает в прошлое и напоминает, насколько ужасными были события в тот период жизни, но в то же время позволяет подумать о том, как все изменилось в лучшую сторону.

По словам специалистов, в магнитах на холодильнике есть и свой минус. Дело в том, что люди часто их видят, из-за чего они теряют свою волшебную силу и просто превращаются в предметы интерьера. Поэтому гостям стоит спрашивать об этих сувенирах, чтобы возродить и сохранить воспоминания.

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Анна Морозова