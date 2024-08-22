Сутки на ногах. Врач дал советы, как пережить день, если всю ночь не спал

Вы отмечали день рождения, а наутро надо идти на работу? Просидели всю ночь над проектом, а завтра снова в офис? У каждого в жизни периодически случаются ситуации, когда выдалась бессонная ночь, а на следующий день отоспаться не получится. Как не уснуть на ходу и продолжать выполнять свои дела?
Врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов поделился с aif.ru советами, как провести день продуктивно, если накануне вы почти не спали.
1. Обеспечьте максимально яркое освещение. Можно выйти на улицу или балкон хотя бы на 10−15 минут. Или включить яркое освещение в помещении.
2. Откройте окна и как следует проветрите комнату. Свежий воздух, особенно если он прохладный, поможет проснуться и уменьшить сонливость.
3. В течение дня проветривайте помещение или рабочий кабинет. В духоте даже выспавшегося человека может сморить сон, а недоспавший утомится еще быстрее.
4. Придерживайтесь привычного распорядка дня: умойтесь, сделайте гимнастику, позавтракайте
5. Если привыкли по утрам пить кофе, выпейте свою обычную порцию. Не стоит повышать дозу и пытаться взбодрить себя. Кофеин в большом количестве только увеличивает стресс и в конечном итоге усугубляет симптомы недосыпа.
6. Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает сонливость и разбитость.
7. Пища должна быть легкой. Жирная обильная еда с большим количеством углеводов усилит стремление поспать.
8. Если чувствуете, что вот-вот заснете, выполните несколько приседаний, прыжков, махов руками. Если это неприемлемо, просто пройдитесь по офису. При возможности выйдите на улицу хотя бы на несколько минут.
9. Умывание холодной водой также поможет взбодриться в моменты полного упадка сил.
10. Если есть возможность, перенесите на другой день важные дела, требующие большой концентрации внимания.
11. В этот день лучше выполнять всю механическую работу, не требующую большой волевой и интеллектуальной включенности.
12. Также поможет справиться с сонливостью творческая, интересная для вас деятельность. Стоит увлечься — и про сон можно забыть.
13. От управления автомобилем лучше отказаться во избежание ДТП. Если вы все-таки сели за руль, включите во время езды громкую динамичную музыку, которая вызывает у вас желание пританцовывать.
14. Используйте возможность поспать днем, например, в обеденный перерыв. Даже короткий сон в течение 10−30 минут даст прилив бодрости и поможет стать более продуктивным и сосредоточенным.