Сутки на ногах. Врач дал советы, как пережить день, если всю ночь не спал

Вы отмечали день рождения, а наутро надо идти на работу? Просидели всю ночь над проектом, а завтра снова в офис? У каждого в жизни периодически случаются ситуации, когда выдалась бессонная ночь, а на следующий день отоспаться не получится. Как не уснуть на ходу и продолжать выполнять свои дела?