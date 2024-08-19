Существуют ли типажи партнеров и можем ли мы на самом деле уйти от бывших

Если какого-либо человека спросить о том, какой у него типаж партнера, то, скорее всего, в ответ можно получить набор желаемых черт личности и особенностей внешности. Однако, как оказалось, типаж — это не просто случайный набор привлекательных качеств. На него повлияли отношения из прошлого.
Между людьми из вашего настоящего и прошлого окружения действительно можно найти сходство. Так, исследование, проведенное в 2017 году, показало, что предыдущие партнеры испытуемых были схожи по привлекательности, IQ и стремлению к самосовершенствованию (причем независимо от того, были ли отношения ситуативными или серьезными).
Это явление психологи частично объясняют с помощью демографии. Мы с большей вероятностью будем проводить время с людьми, которые находятся рядом с нами. Например, студенты элитных вузов чаще всего образуют пару с коллегами из подобных учебных учреждений.
Эту проблему частично решают приложения для знакомств, которые могут связать нас с людьми, живущими в другом районе и с которыми нет общих знакомых. Однако, по словам психологов, мы с большей вероятностью станем встречаться с людьми, похожими на нас самих. Специалисты называют это удручающее открытие «ассортативным спариванием»: мы склонны объединяться с теми, кто совпадает с нами по таким факторам, как образование и доход.
Когда заходит разговор о типажах, мы подразумеваем набор четких личных вкусов. И зачастую заявленные предпочтения людей не совпадают с реальными партнерами. Скорее всего, это связано с тем, что они в первую очередь думают о каких-то уникальных характеристиках, забывая об очевидных чертах характера, таких, как доброта, интеллект и физическая привлекательность.
И все же нам всегда нравятся добрые, умные и красивые люди. Помимо близости или сходства с нами причина может быть в другом. Например, они напоминают нам кого-то, с кем мы встречались в прошлом.
Клаудия Брамбо, психолог из Куинс-колледжа Городского университета Нью-Йорка, обнаружила, что знакомство с человеком, который похож на кого-то из прошлого, заставляет думать, что вы знаете его достаточно давно. Дело в том, что в таком случае человек склонен чувствовать более сильную тревожную привязанность. Так, он может больше беспокоиться о том, что его отвергнут.
При этом люди в общении с новыми знакомыми, похожими на их бывших, с большей готовностью открываются и откровенней говорят — они сознательно или бессознательно чувствуют себя более безопасно рядом с таким человеком.
Такое может произойти даже в том случае, если вы решили забыть бывшего партнера и больше никогда его не вспоминать. Например, если у вас был любимый человек, который заставлял вас чувствовать себя ничтожеством, при поиске другого вы, возможно, будете выбирать людей, которые делают то же самое, потому что бессознательно вы хотели бы подтвердить свое представление о том, как работают отношения.
Так что постоянное влечение к одному «типажу» может быть не просто таинственной связью, а поиском психологического комфорта. Дело в том, что ощущение предсказуемости и контроля над ситуацией чрезвычайно важны нам. Поэтому легче повторить плохой сценарий отношений, чем разрушать устоявшиеся стереотипы о любви, партнерах и отношениях.
Поэтому «типаж» — это не только про качества, но и про определенную динамику отношений. То есть, например, если кто-то встречается с гиперчувствительным чудаком, это не значит, что ему нравятся подобные люди. Просто человек уже знает, как строить отношения с ними, как вести себя и чего можно ожидать от партнера.
Брамбо отмечает, что такой повторяющийся сценарий отношений может быть опасен для психики. Даже первая подростковая любовь, которая сейчас кажется несерьезной, может стать плохим ориентиром для поиска партнеров. Так, возможно, она заставит нас мириться с отношениями, в которых нам тяжело, или же, наоборот, делать ожидания от них нереалистичными.
Конечно, это не значит, что вам следует избегать людей, похожих на ваших бывших, или, наоборот, искать встречу с ними. Важно быть честным с собой и понимать, какого человека вы хотите видеть рядом, и помнить, что во всех ваших романтических отношениях всегда остается один неизбежный «типаж» — и это вы.
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