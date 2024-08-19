Существуют ли типажи партнеров и можем ли мы на самом деле уйти от бывших

Такое может произойти даже в том случае, если вы решили забыть бывшего партнера и больше никогда его не вспоминать. Например, если у вас был любимый человек, который заставлял вас чувствовать себя ничтожеством, при поиске другого вы, возможно, будете выбирать людей, которые делают то же самое, потому что бессознательно вы хотели бы подтвердить свое представление о том, как работают отношения.