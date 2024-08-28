Существа из ада: почему в средневековье боялись драконов?

Дракон — один из символов средневековья. Он возник еще в древние времена и сохранился до наших дней.
Еще раньше Средневековья, в цивилизациях древности, уже существовал целый зоопарк мифологических существ с драконьими или змееподобными чертами. В греческих мифах есть как злобные змеи, так и драконты — гигантские змеи, которые были защитниками людей.
Драконы в Средние века
В Средние века драконы были заимствованы из античности и адаптированы к образу мыслей того времени. В 313 году Миланский эдикт установил законную терпимость к христианству во всей Римской империи, что позже позволило Феодосию I сделать его официальной религией Рима в 380 году нашей эры.
С тех пор античный дракон стал соответствовать новой имперской вере.
В Библии описаны апокалиптические события, в которых центральную роль играет семиглавый красный дракон. Взмахом хвоста он сметает треть звезд на небе, прежде чем архангел Михаил выигрывает битву и сбрасывает его с небес.
В Книге Бытия есть змей, который искушает Еву сорвать запретный плод с дерева.
В Эфиопии также имеются легенды о драконах, так как она была преимущественно христианской страной. В иконографии драконы ведут солдат против врагов, которые стремились колонизировать Эфиопию.
В то время как в византийском мире дракон был представлен полностью с атрибутами змеи, на средневековом Западе ему придавали различные облики — от кошачьих или собачьих до птичьих.
Меняющий облик средневековый дракон постепенно стал ассоциироваться с дьяволом. Так, существуют драконы, которые похожи на грифонов — гибридных существ из древности с головой, туловищем, передними ногами и крыльями орла и задними конечностями льва.
Драконов стали изображать на карнизах, в церквях и на капителях. Когда верующие, многие из которых были неграмотны, смотрели на изображение существ, они вспоминали об адском наказании и о том, как избежать его.
Летучие мыши, ящерицы и крокодилы
С XIII века начало развиваться готическое искусство, из-за чего изображения драконов стали более сложными.
Драконы этого периода были более похожими на настоящих животных — рептилий, амфибий или хищных птиц. Чаще всего существ изображали с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей, и с узнаваемыми гребнями, шипами и длинным хвостом. К концу средневековья чудовищное лицо готического дракона использовалось для изображения самого дьявола.
Появляющиеся произведения вселяли все больше страха перед драконами. В историях злые существа ели людей, уничтожали их, разрушали дома.
Сражающиеся святые и рыцари
В средневековой культуре сражающиеся с драконами рыцари стали излюбленной темой произведений. Беовульф, англосаксонская эпическая поэма, датируемая
Помимо дьявола, дракон также изображал все хаотичное, беспорядочное, греховное, даже демоническое, и его нужно было контролировать и уничтожать. Хотя в некотором смысле это было животное, оно было чудовищным: странным, аномальным и волшебным. Именно этот фантастический аспект, а не демонический, возобладал по прошествии веков, и драконы прочно вошли в современную популярную культуру.
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