Существа из ада: почему в средневековье боялись драконов?

В Средние века драконы были заимствованы из античности и адаптированы к образу мыслей того времени. В 313 году Миланский эдикт установил законную терпимость к христианству во всей Римской империи, что позже позволило Феодосию I сделать его официальной религией Рима в 380 году нашей эры.