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Существа из ада: почему в средневековье боялись драконов?

С древних времен драконы существовали в разных культурах как неукротимые существа или знаки удачи. Но когда эти очаровательные существа заняли центральное место в христианских мифах и иконографии, все изменилось.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: BRIDGEMAN IMAGES

Дракон — один из символов средневековья. Он возник еще в древние времена и сохранился до наших дней.

Еще раньше Средневековья, в цивилизациях древности, уже существовал целый зоопарк мифологических существ с драконьими или змееподобными чертами. В греческих мифах есть как злобные змеи, так и драконты — гигантские змеи, которые были защитниками людей.

Драконы в Средние века

В Средние века драконы были заимствованы из античности и адаптированы к образу мыслей того времени. В 313 году Миланский эдикт установил законную терпимость к христианству во всей Римской империи, что позже позволило Феодосию I сделать его официальной религией Рима в 380 году нашей эры.

С тех пор античный дракон стал соответствовать новой имперской вере.

В Библии описаны апокалиптические события, в которых центральную роль играет семиглавый красный дракон. Взмахом хвоста он сметает треть звезд на небе, прежде чем архангел Михаил выигрывает битву и сбрасывает его с небес.

В Книге Бытия есть змей, который искушает Еву сорвать запретный плод с дерева.

В Эфиопии также имеются легенды о драконах, так как она была преимущественно христианской страной. В иконографии драконы ведут солдат против врагов, которые стремились колонизировать Эфиопию.

В то время как в византийском мире дракон был представлен полностью с атрибутами змеи, на средневековом Западе ему придавали различные облики — от кошачьих или собачьих до птичьих.

Меняющий облик средневековый дракон постепенно стал ассоциироваться с дьяволом. Так, существуют драконы, которые похожи на грифонов — гибридных существ из древности с головой, туловищем, передними ногами и крыльями орла и задними конечностями льва.

Драконов стали изображать на карнизах, в церквях и на капителях. Когда верующие, многие из которых были неграмотны, смотрели на изображение существ, они вспоминали об адском наказании и о том, как избежать его.

Летучие мыши, ящерицы и крокодилы

С XIII века начало развиваться готическое искусство, из-за чего изображения драконов стали более сложными.

Драконы этого периода были более похожими на настоящих животных — рептилий, амфибий или хищных птиц. Чаще всего существ изображали с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей, и с узнаваемыми гребнями, шипами и длинным хвостом. К концу средневековья чудовищное лицо готического дракона использовалось для изображения самого дьявола.

Появляющиеся произведения вселяли все больше страха перед драконами. В историях злые существа ели людей, уничтожали их, разрушали дома.

Сражающиеся святые и рыцари

В средневековой культуре сражающиеся с драконами рыцари стали излюбленной темой произведений. Беовульф, англосаксонская эпическая поэма, датируемая VIII—XII веками, изображает дракона, охраняющего ценное сокровище. Когда вор крадет кубок, дракон нападает на местных жителей, заставляя героя Беовульфа убить монстра. В рыцарских романах рыцари сражались с драконами, которые стояли на страже таких мест, как Долина невозврата в легенде об Артуре. В данном случае именно сэр Ланселот победил дракона во время несения караульной службы.

Помимо дьявола, дракон также изображал все хаотичное, беспорядочное, греховное, даже демоническое, и его нужно было контролировать и уничтожать. Хотя в некотором смысле это было животное, оно было чудовищным: странным, аномальным и волшебным. Именно этот фантастический аспект, а не демонический, возобладал по прошествии веков, и драконы прочно вошли в современную популярную культуру.

Ранее были названы шесть лучших мифов о драконах.