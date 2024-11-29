Сургутские ученые предложили новый подход к операциям на кишечнике

Стандартным решением данной проблемы является формирование илеостомы — искусственного отверстия на брюшной полости для выведения петли тонкого кишечника. Однако это существенно замедляет процесс реабилитации пациента из-за необходимости использования специальных мешков для сбора кишечных масс и риска химических ожогов кожи. Кроме того, для удаления илеостомы требуется дополнительная операция, которую можно провести не ранее чем через 3−6 месяцев. Такое вмешательство также сопряжено с риском осложнений.