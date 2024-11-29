Сургутские ученые предложили новый подход к операциям на кишечнике

Операции на кишечнике являются одним из наиболее сложных разделов хирургии по причине высокого риска развития осложнений. Одно из таких осложнений — «несостоятельность анастомоза» — нарушение процессов заживления и расхождение мест соединения двух отрезков кишечника после хирургического вмешательства.
Стандартным решением данной проблемы является формирование илеостомы — искусственного отверстия на брюшной полости для выведения петли тонкого кишечника. Однако это существенно замедляет процесс реабилитации пациента из-за необходимости использования специальных мешков для сбора кишечных масс и риска химических ожогов кожи. Кроме того, для удаления илеостомы требуется дополнительная операция, которую можно провести не ранее чем через 3−6 месяцев. Такое вмешательство также сопряжено с риском осложнений.
Исследователи Сургутского государственного университета (СурГУ) разработали метод, который позволяет снизить необходимость формирования кишечных стом и ускорить процесс реабилитации пациентов. Суть метода заключается в создании «виртуальной илеостомы»: вместо традиционного выведения петли хирурги фиксируют петлю тонкого кишечника под передней брюшной стенкой с помощью специальных мягких трубок, а на коже пациента остаются лишь небольшие отверстия.
«Результаты исследований показали, что применение данной технологии позволяет снизить частоту формирования илеостом на 85 процентов. Это может существенно улучшить качество жизни пациентов с раком кишечника, а также ускорить процесс их реабилитации», — сообщил заведующий кафедрой хирургических болезней СурГУ Владимир Дарвин.
Кроме того, по его словам, технология позволяет снизить расходы как для пациентов, так и для медицинских учреждений. По оценкам ученых, благодаря исключению повторных операций средние затраты на лечение одного пациента сокращаются на 240 тысяч рублей.
«При возникновении осложнений “виртуальную илеостому” можно превратить в обычную стому, выполнив небольшую процедуру под местной анестезией», — добавил ученый, подчеркнув, что такой подход дает врачам возможность отложить окончательное решение о формировании стомы и снизить риск осложнений.
В пресс-службе вуза сообщили, что исследование сургутских ученых основывалось на опыте итальянских коллег, у которых в процессе адаптации данной методики были выявлены проблемы, связанные с повышенным риском перекрута тонкого кишечника вокруг фиксирующей трубки и развитием кишечной непроходимости.
«Разработанный нами способ лишен всех этих недостатков, что было доказано при проведении исследовательской работы», — прокомментировал аспирант кафедры хирургических болезней СурГУ, врач-онколог Сергей Полозов.
На данном этапе перед учеными стоит задача получения более обширного клинического опыта применения разработанной технологии. Исследователи надеются, что их разработка станет новым стандартом лечения в хирургии и позволит значительно сократить количество пациентов, нуждающихся в формировании постоянной стомы.