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Супруги увидели свадебные фотографии 57 лет спустя

После свадьбы молодожены не смогли оплатить услуги фотографа, поэтому даже не надеялись, что увидят снимки.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: CBC

Супружеская пара увидела фотографии со своей свадьбы 56 лет спустя, — пишет New York Post.

77-летняя Маргарет и 78-летний Барри Шарман поделились, что они поженились в 1968 году. Чтобы запечатлеть один из главных дней в своей жизни, они наняли свадебного фотографа. Однако, когда пришло время платить по счетам, у молодоженов не хватило денег, чтобы выкупить фотографии, так как все средства ушли на оплату работы специалиста.

С тех пор супруги даже не надеялись увидеть снимки, но недавно Сандра Фаринюк, подруга Маргарет и по совместительству подружка невесты, наткнулась на свадебные фотографии в музее, где работала. Фаринюк узнала себя на свадебной фотографии и решила удивить пару особенным подарком в канун Рождества.

После того, как фотографии были отретушированы, подруга семьи отправила снимки Маргарет и Барри. Когда пара получила посылку, их переполняла радость от возможности вновь увидеть день своей свадьбы.

Она [Маргарет] была просто вне себя от радости. Она много плакала. Это были слезы счастья.

Барри Шарман
увидел свадебные фотографии 56 лет спустя

Ранее рассказывали, что супруги обнаружили в Сети утерянное на 57 лет свадебное видео.