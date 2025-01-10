Супруги увидели свадебные фотографии 57 лет спустя

Супружеская пара увидела фотографии со своей свадьбы 56 лет спустя, — пишет New York Post.
77-летняя Маргарет и 78-летний Барри Шарман поделились, что они поженились в 1968 году. Чтобы запечатлеть один из главных дней в своей жизни, они наняли свадебного фотографа. Однако, когда пришло время платить по счетам, у молодоженов не хватило денег, чтобы выкупить фотографии, так как все средства ушли на оплату работы специалиста.
С тех пор супруги даже не надеялись увидеть снимки, но недавно Сандра Фаринюк, подруга Маргарет и по совместительству подружка невесты, наткнулась на свадебные фотографии в музее, где работала. Фаринюк узнала себя на свадебной фотографии и решила удивить пару особенным подарком в канун Рождества.
После того, как фотографии были отретушированы, подруга семьи отправила снимки Маргарет и Барри. Когда пара получила посылку, их переполняла радость от возможности вновь увидеть день своей свадьбы.
Она [Маргарет] была просто вне себя от радости. Она много плакала. Это были слезы счастья.
Ранее рассказывали, что супруги обнаружили в Сети утерянное на 57 лет свадебное видео.