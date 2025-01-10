Супруги увидели свадебные фотографии 57 лет спустя

77-летняя Маргарет и 78-летний Барри Шарман поделились, что они поженились в 1968 году. Чтобы запечатлеть один из главных дней в своей жизни, они наняли свадебного фотографа. Однако, когда пришло время платить по счетам, у молодоженов не хватило денег, чтобы выкупить фотографии, так как все средства ушли на оплату работы специалиста.