Супруги обнаружили в Сети утерянное на 57 лет свадебное видео

Терри Чейн из Абердина (Шотландия) всю свою жизнь увлекался съемкой видеофильмов. В апреле 2024 года Терри решил перевести накопленную за многие годы коллекцию на DVD, когда обнаружил, что на одном диске запечатлена свадьба двух незнакомых ему людей.

Тогда Чейн, обескураженный находкой, разместил один из стоп-кадров в социальной сети. Через некоторое время на него обратила внимание 77-летняя Эйлин Тернбулл из Австралии. Она рассказала, что спустя 57 лет, листая новостную ленту, увидела свою собственную свадебную фотографию.

Эйлин и ее муж Билл поженились в 1967 году в церкви Мастрик в Абердине (Шотландия), а затем переехали в Брисбен (Австралия). Молодожены посмотрели свое свадебное видео всего один раз, прежде чем обнаружили, что случайно оставили его в одолженном проекторе, который вернули незнакомому владельцу.