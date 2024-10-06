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Супруги обнаружили в Сети утерянное на 57 лет свадебное видео

Они потеряли единственную запись церемонии, когда по ошибке вернули ее вместе с проектором незнакомому владельцу. По иронии судьбы, спустя 57 лет свадебное видео случайно обнаружил племянник того самого владельца.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Кадр из трансляции

Супружеская пара, ныне живущая Австралии, спустя полвека обнаружила утерянное видео своей свадьбы в Шотландии благодаря публикации некоего Терри Чейна в социальной сети.

Терри Чейн из Абердина (Шотландия) всю свою жизнь увлекался съемкой видеофильмов. В апреле 2024 года Терри решил перевести накопленную за многие годы коллекцию на DVD, когда обнаружил, что на одном диске запечатлена свадьба двух незнакомых ему людей.

Тогда Чейн, обескураженный находкой, разместил один из стоп-кадров в социальной сети. Через некоторое время на него обратила внимание 77-летняя Эйлин Тернбулл из Австралии. Она рассказала, что спустя 57 лет, листая новостную ленту, увидела свою собственную свадебную фотографию.

Эйлин и ее муж Билл поженились в 1967 году в церкви Мастрик в Абердине (Шотландия), а затем переехали в Брисбен (Австралия). Молодожены посмотрели свое свадебное видео всего один раз, прежде чем обнаружили, что случайно оставили его в одолженном проекторе, который вернули незнакомому владельцу.

Эйлин сразу же связалась с нынешнем владельцем видео. Оказалось, что дядя Чейна был тем человеком, у которого молодожены одолжили проектор 57 лет назад.

Это было просто потрясающе, я до сих пор не могу в это поверить.

Эйлин Тернбулл
77-летняя женщина, обнаружившая утерянное видео со свадьбы в социальной сети

Узнав эту невероятную историю, Чейн отправил запись церемонии Биллу и Эйлен. Так, супружеская пара вновь смогла насладиться трогательным моментом.

Ранее рассказывали, как мужчина прошел 50 км по разрушенной ураганом пустоши, чтобы успеть на свадьбу дочери.