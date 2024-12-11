Супруги из Германии нарядили 605 рождественских елей и установили мировой рекорд

Супруги Сюзанна и Томас Джеромин, живущие в городе Ринтельн на северо-западе страны, решили в шестой раз стать рекордсменами. Ранее они брали это звание ежегодно с 2017 по 2021 год и в 2023 году. Год назад семья поставила в своем доме 555 праздничных деревьев, но решила не останавливаться на достигнутом.