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Супруги из Германии нарядили 605 рождественских елей и установили мировой рекорд

Семья из Германии установила мировой рекорд по количеству украшенных елок в одном месте, сообщает Reuters.

Источник: Freepik

Супруги Сюзанна и Томас Джеромин, живущие в городе Ринтельн на северо-западе страны, решили в шестой раз стать рекордсменами. Ранее они брали это звание ежегодно с 2017 по 2021 год и в 2023 году. Год назад семья поставила в своем доме 555 праздничных деревьев, но решила не останавливаться на достигнутом.

Институт рекордов Германии подтвердил, что в этот раз они нарядили 605 рождественских елей, использовав для этого 120 тыс. елочных украшений, 50 тыс. лампочек и тысячи рождественских фигурок. Разнообразно украшенные деревья стоят даже в ванной, однако свою спальню и комнату дочери супруги оставили нетронутыми.

Томас Джеромин признался, что всегда любил украшать елки перед Рождеством, отметив, что этот процесс его «расслабляет». Сюзанна согласилась с мужем.

«Приятно, когда все это загорается, и ужасно, когда снова гаснет», — говорит женщина.