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Супруги из Бразилии установили мировой рекорд по самому продолжительному браку

Бразильские супруги установили мировой рекорд по продолжительности брака, прожив вместе 84 года и 77 дней.

Секретом счастливого союза они называют любовь. За это время пара воспитала 13 детей, а их семья выросла до 55 внуков, 54 правнуков и 12 праправнуков.

105-летний Маноэл и 101-летняя Мария вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая долго прожившая в браке ныне живущая пара, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Томико Итоока, 116-летняя жительница Японии, которая считалась самым пожилым человеком на планете, скончалась от старости. Она стала самой пожилой женщиной в Японии в декабре 2023 года после кончины 116-летней Фусы Тацуми из Кашивары (префектура Осака). Ранее, в сентябре 2024 года, после ухода из жизни предыдущего долгожителя, 117-летней Марии Браньяс Мореры из Олота (Каталония, Испания), Томико Итоока была официально признана старейшим человеком мира по версии Книги рекордов Гиннесса.

Жительница Испании 111-летняя Анжелина Торрес рассказала, как ей удалось сохранить бодрость и дожить до такого почтенного возраста. В этом ей помогает напиток, который она готовит практически каждое утро.