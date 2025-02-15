Супруги из Бразилии установили мировой рекорд по самому продолжительному браку

Томико Итоока, 116-летняя жительница Японии, которая считалась самым пожилым человеком на планете, скончалась от старости. Она стала самой пожилой женщиной в Японии в декабре 2023 года после кончины 116-летней Фусы Тацуми из Кашивары (префектура Осака). Ранее, в сентябре 2024 года, после ухода из жизни предыдущего долгожителя, 117-летней Марии Браньяс Мореры из Олота (Каталония, Испания), Томико Итоока была официально признана старейшим человеком мира по версии Книги рекордов Гиннесса.