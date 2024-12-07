Супруги из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни

Интересно, что пара познакомила по фотографиям друг друга. Байтура Янтурович приехал погостить к тете в деревню Красная Регизла. Юноша попросил познакомить его с какой-нибудь хорошей девушкой. Родственница рассказала, что по соседству живут три сестры, и самая старшая из них как раз подходит для него и по возрасту, и по его запросам. Вскоре раздобыла и передала парню фотографию той самой девушки. А ей отдала снимок Байтуры.