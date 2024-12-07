Супруги из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни

Интересно, что пара познакомила по фотографиям друг друга. Байтура Янтурович приехал погостить к тете в деревню Красная Регизла. Юноша попросил познакомить его с какой-нибудь хорошей девушкой. Родственница рассказала, что по соседству живут три сестры, и самая старшая из них как раз подходит для него и по возрасту, и по его запросам. Вскоре раздобыла и передала парню фотографию той самой девушки. А ей отдала снимок Байтуры.
Уже по фотографиям молодые люди приглянулись друг другу и вскоре состоялась свадьба. С той поры они не разлучались ни на день.
Супруги — ветераны труда, всю жизнь они неустанно трудились в колхозе «Красный Зилим».
Сейчас главе семьи 94 года, Шакире Шакировне — 91. До сих пор Султановы живут самостоятельно, разводят скотину и домашних птиц. Их двор ухожен, полон цветов, а хозяйка занимается рукоделием. Помогают родителям сын Алик и невестка Венера, которые живут в этой же деревне. Всего у Султановых четыре сына и две дочери. Кстати, старшей скоро исполнится 70 лет. 12 внуков, шесть правнуков радуют любимых дедушку и бабушку.
Шакира Шакировна и Байтура Янтурович живут в полной душевной гармонии и равновесии, они понимают друг друга с полуслова, порой достаточно только взгляда, им не нужно слов.
«В жизни не всегда все складывается гладко. И у нас были разные времена. Но мы всегда придерживались основного правила — терпения, а когда необходимо и придержать эмоции, суметь промолчать. Мы всегда заботились о благополучии нашей семьи, о здоровье детей. Слава Аллаху, вырастили шестерых», — процитировал супругов руководитель госкомюстиции Башкирии Владимир Спеле в своем телеграм-канале.