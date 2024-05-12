Супруга принца Гарри после ДНК теста назвала Нигерию своей страной

По данным газеты Daily Mail, на днях супруги отправились в поездку в Нигерию. «Прежде всего, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране… моей стране», — заявила супруга британского принца, слова которой приводит газета.