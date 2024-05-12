Супруга принца Гарри после ДНК теста назвала Нигерию своей страной

В октябре 2022 года Маркл заявляла, что, согласно генеалогическому тесту ДНК, она является «на 43% нигерийкой».
По данным газеты Daily Mail, на днях супруги отправились в поездку в Нигерию. «Прежде всего, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране… моей стране», — заявила супруга британского принца, слова которой приводит газета.
По словам герцогини Сассекской, узнав о своих нигерийских корнях, она в первую очередь позвонила маме. «Я хотела узнать, известно ли ей об этом», — отметила Маркл.
«Быть афроамериканкой частично означает знать не так много о своей родословной или происхождении, о том, откуда именно ты родом», — добавила она. Она назвала «поразительной» возможность узнать больше о своих корнях. «Это только начало этого открытия», — подчеркнула Маркл.
В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.