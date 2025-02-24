«Супервзрыв» на Солнце: ученый не исключил повторения бури 1859 года

Однако с этим предположением не согласуются крупнейшие магнитные бури XXI века, произошедшие в 2003 году, когда в конце октября была зафиксирована вспышка на Солнце класса X17, а по некоторым оценкам даже класса X40. А также, например, вспышка X9.3, что была в сентябре 2017 года. Дело в том, что они происходили как раз на фоне спадающей солнечной активности.