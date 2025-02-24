«Супервзрыв» на Солнце: ученый не исключил повторения бури 1859 года

Явления класса Х считаются самыми мощными по рентгеновскому излучению и могут вызывать на Земле магнитные бури, нарушать работу спутников и усиливать северное сияние. Сравнив подобные события, которые происходили в XIX и XX веках, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что с настоящим испытанием человечество еще не столкнулось.
Согласно выводам исследователей, в ближайшее время могут произойти новые масштабные вспышки, поскольку признаки спада активности пока не наблюдаются. Ученые также подчеркнули, что Солнце способно и на «супервзрывы».
«Безусловно, это так. Такие события мы видим на других звездах, а также находим их следы на Земле в кольцах деревьев», — отметил Сергей Богачев.
Какие нужны условия для того, чтобы на Солнце произошла супервспышка, специалисты сказать затрудняются. По одной из популярных версий, звезда должна находиться на пике активности.
Однако с этим предположением не согласуются крупнейшие магнитные бури XXI века, произошедшие в 2003 году, когда в конце октября была зафиксирована вспышка на Солнце класса X17, а по некоторым оценкам даже класса X40. А также, например, вспышка X9.3, что была в сентябре 2017 года. Дело в том, что они происходили как раз на фоне спадающей солнечной активности.
«События такой мощности относятся к наиболее крупным, какие только способна производить наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, как правило, на стадии пика солнечной активности. Как сложилось, что вспышки такого уровня произошли на фоне солнечного минимума, еще предстоит разобраться ученым», — выразили тогда недоумение исследователи.
Не исключили специалисты, что нас могут ожидать и повторения событий 1921 года и 1859 года.
Так, весной 1921 года в газетах появились заголовки о загадочном нарушении электроснабжения во многих странах, что сказалось в том числе на работе телеграфа. Утверждалось, что 12 мая на Солнце образовалось огромное пятно, радиус которого достигал 150 тысяч километров. После чего трое суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось». Потом стали возникать пожары. Так, 15 мая в Швеции воспламенился телеграфный пункт. Приблизительно час спустя сообщили о пожаре в Брюстере (Нью-Йорк), где огонь в итоге поглотил все здание.
Наведенные токи стали критически нагревать линии телефона и телеграфа, разрушая системы связи в США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Франции, Норвегии, Швеции, Дании, Великобритании. Пик бури 15 мая вызвал северные сияния в Лос-Анджелесе, Атланте, Техасе.
Зафиксированная тогда магнитная буря была сопоставима с событием 1859 года, когда Dst-индекс геомагнитной активности достигал −900 нТл. Последняя была настолько сильной, что многие телеграфные системы перестали работать, а полярные сияния наблюдались по всему миру. Загадочное «Событие Кэррингтона» (от имени английского астронома Ричарда Кэррингтона), произошедшее в ночь со 2 на 3 сентября, стало бурно обсуждаться не только в научных кругах, но и среди любителей теорий заговора.
Явление, наблюдаемое Кэррингтоном, было связано с крупным корональным выбросом массы. Колоссальное количество плазмы, состоящей из протонов, электронов и небольшого количества более тяжелых элементов (гелий, кислород и другие), устремилось к нашей планете на огромной скорости.
Тогда, например, жители Рима рассказывали, что внезапно небо начало «светиться всеми цветами радуги». Шоу было видно даже в тропиках. Неудивительно, что событие нарушило работу всей мировой системы коммуникаций того времени.
По мнению некоторых экспертов, случись такая буря в наше время, она привела бы отключению электричества минимум на несколько месяцев.
Ученый Сергей Богачев, не смотря на весь серьезный масштаб произошедшего, не считает экстраординарными событиями вспышку на Солнце и магнитную бурю 1859 года, которые в некоторых источниках даже называют тем самым «Суперштормом».
По его словам, по-настоящему супервзрыва в современную технологическую эпоху пока не было.
«По этой причине мы, откровенно говоря, не знаем, как на такое событие среагирует современная техносфера. Не было пока ни одной настоящей возможности проверить это на практике», — заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в беседе с РИА Новости.