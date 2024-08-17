Суперлуние 19 августа 2024: во сколько будет и где смотреть?

Название «Осетровая Луна» придумали индейцы, они давали имена полным лунам в зависимости от сезона. «Поскольку полнолуние приходится на август, племена алгонкинов на территории нынешних северо-востока США назвали его Осетровой Луной в честь крупной рыбы, которую легче поймать в это время года в Великих озерах и других крупных водоемах. Сообщалось о других названиях этой Луны: Красная Луна, Кукурузная или Зеленая Кукурузная Луна, Ячменная Луна, Травяная Луна, Зерновая Луна и Собачья Луна», — рассказывает руководитель программы НАСА в отставке Гордон Джонсон.