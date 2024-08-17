Суперлуние 19 августа 2024: во сколько будет и где смотреть?

19 августа 2024 года весь мир станет свидетелем захватывающего астрономического зрелища — на небо взойдет «Осетровая луна». Подробно об уникальном явлении — в справке aif.ru.
Что такое суперлуние и когда его наблюдать?
Суперлуние ожидается в 21:26 по московскому времени 19 августа 2024 года. И оно будет особенным — в редком сочетании суперлуния и «Голубой луны». Это первое из четырех суперлуний в нынешнем году. Следующие, но не настолько уникальные, пройдут 17 сентября, 17 октября и 15 ноября, сообщает НАСА.
Суперлуние — это полнолуние в момент максимального (в пределах 90%) сближения Луны с Землей. В это время она может казаться примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем в удаленных точках ее орбиты.
Термин «суперлуние» ввел американский астролог Ричард Нолле в 1979 году для обозначения новолуния и полнолуния. Постепенно название приобрело популярность и стало использоваться в научной литературе и в СМИ.
Почему луна голубая и осетровая?
Несмотря на свое название, луна не изменит цвет. Но может казаться голубой или синей из-за крошечных частиц в воздухе, дыма или пыли, которые рассеивают красные волны света.
Название «Осетровая Луна» придумали индейцы, они давали имена полным лунам в зависимости от сезона. «Поскольку полнолуние приходится на август, племена алгонкинов на территории нынешних северо-востока США назвали его Осетровой Луной в честь крупной рыбы, которую легче поймать в это время года в Великих озерах и других крупных водоемах. Сообщалось о других названиях этой Луны: Красная Луна, Кукурузная или Зеленая Кукурузная Луна, Ячменная Луна, Травяная Луна, Зерновая Луна и Собачья Луна», — рассказывает руководитель программы НАСА в отставке Гордон Джонсон.
По отдельности суперлуние и сезонные голубые луны встречаются довольно часто. Но их сочетание — необычное астрономическое явление. Следующий раз аналогичное событие ожидается в январе и в марте 2037 года.