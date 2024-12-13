SuperJob выяснил, какой предмет у репетиторов в Москве самый дорогой

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Самая высокая стоимость у московских репетиторов наблюдается по физике — в среднем от 1 500 до 2 500 рублей за академический час, при этом в целом подготовка к ЕГЭ по предметам школьной программы стоит дороже на 20%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного по запросу ТАСС.
«Исследование предложений опытных московских репетиторов показывает, что самые высокие расценки у репетиторов по физике — в среднем от 1 500 до 2 500 рублей за академический час», — говорится в результатах исследования.
Уточняется, что репетиторы по математике берут от 1 300 до 2 500 рублей за 45 минут занятия, по английскому — от 1200 до 2 500 рублей. Подготовка у репетитора по русскому и литературе, химии и биологии обойдется родителям в 1 300 — 2 300 рублей. А репетиторы по истории и обществознанию зарабатывают 1 300 — 2 000 рублей за академический час.
При этом в Москве подготовка к ЕГЭ по предметам школьной программы стоит дороже на 20%, уточняется в исследовании.
Кроме того, сейчас услуги столичных репетиторов стали стоить в 1,5 раза больше, чем семь лет назад.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что готовящаяся стратегия развития образования РФ на период до 2036 года с перспективой до 2040 года включает в себя вопрос репетиторства — его планируют заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.