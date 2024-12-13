SuperJob выяснил, какой предмет у репетиторов в Москве самый дорогой

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Самая высокая стоимость у московских репетиторов наблюдается по физике — в среднем от 1 500 до 2 500 рублей за академический час, при этом в целом подготовка к ЕГЭ по предметам школьной программы стоит дороже на 20%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного по запросу ТАСС.