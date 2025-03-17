SuperJob оценил разрыв в зарплатах курьеров и людей с высшим образованием

В реальности нет конкуренции за кадры между рабочими местами курьеров и рабочими местами по другим, более традиционным профессиям, заверяет Смирнов. В случае с курьерами действительно довольно высокое зарплатное предложение сопровождается высокой текучестью кадров. «Этот физический труд, требующий большой выносливости со стороны работника, для большинства занятых им наших сограждан — все же не карьерный путь и не альтернатива основной профессии», — говорит Смирнов. Более того, по его словам, емкость этого рынка не так велика, как кажется: по данным ежегодного опроса работодателей от 2024 года, в стране насчитывалось лишь 88,9 тыс. курьеров (для сравнения: в торговых точках и магазинах в 2024 году работало порядка 2,9 млн продавцов и помощников продавцов).