Супер-работник: коротко о трудоголизме и выгорании на работе

Трудоголизм — это стремление человека чрезмерно трудиться, отставляя на задний план другие сферы жизни. С одной стороны, трудоголики очень ответственны и исполнительны, из-за чего они ценятся как работники. Однако эта погоня за тем, чтобы все сделать и все успеть, может обернуться выгоранием и, как следствие, увольнением по собственному желанию.