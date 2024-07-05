Супер-работник: коротко о трудоголизме и выгорании на работе

Трудоголизм — это стремление человека чрезмерно трудиться, отставляя на задний план другие сферы жизни. С одной стороны, трудоголики очень ответственны и исполнительны, из-за чего они ценятся как работники. Однако эта погоня за тем, чтобы все сделать и все успеть, может обернуться выгоранием и, как следствие, увольнением по собственному желанию.
Из-за того, что трудоголики очень много работают, может сложиться ощущение, что они получают удовольствие от процесса. Однако ученые из Болонского и Трентского университетов Италии провели исследование и доказали, что у чрезмерно трудящихся людей негативное настроение сохраняется в течение всего буднего дня.
Больше всего трудоголиков в России проживает в Москве. Это показал опрос сервиса «Работа.ру» Виновник этого — динамичный ритм жизни, а также множество возможностей для заработка и карьерного роста. Какие еще города попали в топ-5 по количеству чрезмерно трудящихся, читайте в отдельной статье.
Трудоголизм обоснован двумя базовыми потребностями человека — безопасностью и личностной значимостью. Именно эти блоки являются уязвленными у трудоголиков. Подробнее об этих причинах рассказал психолог Дмитрий Синарев.
Справиться с трудоголизмом сложно, однако можно постепенно вводить в свою жизнь изменения, которые помогут наладить жизнь. Так, например, чтобы выбраться из ловушки гиперпродуктивности и занятости ради самой занятости, можно попробовать немного изменить свой график. Например, эксперт в области эффективности советует смотреть фильмы и сериалы во время работы.
Если с трудоголизмом справиться сложно и сериалов недостаточно, постарайтесь организовать свое рабочее пространство. Это особенно важно, когда вы работаете из дома. Читайте в статье, что нужно для эффективного выполнения своих обязанностей и, что важно при стремлении чрезмерно трудиться, лучшего отдыха.
Если не пытаться справиться с трудоголизмом, в конечном итоге работоспособность снизится, появится апатия, безразличие, раздражительность и непредсказуемость. Из-за этого, а также из-за обиды на руководство, развивается тренд «ресентеизм», который отражает тенденцию к низкой производительности труда. Посмотрите, что вы можете сделать с этим.
Если у вас не получается справиться с трудоголизмом самостоятельно, нужно обратиться к психологу, который поможет это сделать. А если пока что нет возможности пойти к специалисту, воспользуйтесь десятью советами профессионального клинического психолога, которые помогут справиться с эмоциональным, физическим и психическим истощением.
Анна Морозова